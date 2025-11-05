В Казахстане реализуются крупные проекты по возвращению редких животных в их исторические ареалы, передает Kazpravda.kz Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК Данияр Тургамбаев.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Одним из ключевых направлений является восстановление туранского тигра. Реализация проекта начнётся в 2026 году в Иле-Балхашском заповеднике. Для этого завезут амурских тигров — ближайших родственников вымершего подвида. Проект поддерживает Программа развития ООН.

Активно ведётся работа по реинтродукции кулана. В 2024 году в резерваты «Иле-Балхаш» и «Алтын-Дала» переселены более 100 животных. Общая численность популяции куланов в Казахстане превысила 4,6 тыс. особей. До 2029 года планируется поэтапный завоз ещё 40 куланов для создания устойчивой популяции.

В 2024–2025 годах в Казахстан доставлены 14 лошадей Пржевальского, которые проходят адаптацию в Центре реинтродукции диких копытных «Алиби».

Также продолжается работа по восстановлению бухарского оленя — с 2018 по 2023 годы в Иле-Балхашский резерват завезено более 200 особей. Осенью 2024 года туда доставлены два тигра из нидерландского зоопарка Hoenderdaell.

Завоз первых 3–4 амурских тигров из России ожидается в первой половине 2026 года. Для предотвращения конфликтов между хищниками и людьми в селе Карой создан Центр анти-конфликтной группы.