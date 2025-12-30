В Казахстане введены законодательные ограничения на пропаганду ЛГБТ и педофилии

Общество
49

Главой государства подписан закон об архивном деле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По даннным Минкультуры, Закон закрепляет комплексные и системные нормы, направленные на совершенствование законодательства в сфере архивного дела, повышение статуса и эффективности деятельности государственных архивов и защиты прав детей.

Данный документ был разработан в целях исполнения Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2024 год, поручений Главы государства, данных на Национальном курултае 15 марта 2024 года, а также в связи с общественным запросом.

Модернизация действующей системы архивного дела и управления документацией имеет особое значение в сохранении историко-культурного наследия и защите персональных данных.

Закон закрепляет правовые основы формирования цифрового архива и расширяет сферы действия Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» в области обеспечения сохранности документов, перевода их в электронную форму, дополнение новыми видами документов состава Национального архивного фонда, расширение понятийного аппарата.

Регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив, являющийся совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме.

Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность.

Одной из ключевых норм документа является присвоение государственным архивам статуса «Национальный», что позволит укрепить материально-техническую базу, повысить престиж и значимость архивных учреждений в системе сохранения историко-культурного наследия, обеспечить повышение заработной платы работникам архивной отрасли.

Также в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Продвижение традиционных семейных ценностей, основанных на укреплении института брака и семьи, обеспечении нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к национальным и семейным ценностям является приоритетом государственной политики. 6 августа 2024 года были частично удовлетворены требования петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» в части «защиты и ограждения подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений». В связи с чем были необходимы поправки в ряд законодательных актов.

В итоге законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс и 12 законов Республики Казахстан.

В документе введены четкие определения «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и «пропаганды педофилии», которые приравнены к противоправному контенту.

Принятый Главой государства Закон направлен на обеспечение сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, повышение статуса государственных архивов и защиту сознания подрастающего поколения от противоправного контента.

#закон #Минкультуры #ЛГБТ

Популярное

Все
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Снегопад из детских желаний
Последний турнир в уходящем году
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Дед Мороз пришел и к ветерану
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Мелодии судьбы
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
Сто шагов к чистоте
Там, где живет забота
Его звали Қожа
Реконструкция аэропорта завершена
Не просто дружба, а единство
Главный принцип – безопасность пассажиров и экипажей
В сердцах поколений
И рампы негасимый свет...
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Вторая жизнь пластика
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Лист ожидания – шанс на спасение
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Обсуждена ситуация в сфере труда
Написано – «брелок», по факту – холодное оружие
Более 360 казахстанцев стали наставниками для детей-сирот
Дед Мороз пришел и к ветерану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]