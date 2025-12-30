Главой государства подписан закон об архивном деле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По даннным Минкультуры, Закон закрепляет комплексные и системные нормы, направленные на совершенствование законодательства в сфере архивного дела, повышение статуса и эффективности деятельности государственных архивов и защиты прав детей.

Данный документ был разработан в целях исполнения Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2024 год, поручений Главы государства, данных на Национальном курултае 15 марта 2024 года, а также в связи с общественным запросом.

Модернизация действующей системы архивного дела и управления документацией имеет особое значение в сохранении историко-культурного наследия и защите персональных данных.

Закон закрепляет правовые основы формирования цифрового архива и расширяет сферы действия Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» в области обеспечения сохранности документов, перевода их в электронную форму, дополнение новыми видами документов состава Национального архивного фонда, расширение понятийного аппарата.

Регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив, являющийся совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме.

Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность.

Одной из ключевых норм документа является присвоение государственным архивам статуса «Национальный», что позволит укрепить материально-техническую базу, повысить престиж и значимость архивных учреждений в системе сохранения историко-культурного наследия, обеспечить повышение заработной платы работникам архивной отрасли.

Также в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Продвижение традиционных семейных ценностей, основанных на укреплении института брака и семьи, обеспечении нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к национальным и семейным ценностям является приоритетом государственной политики. 6 августа 2024 года были частично удовлетворены требования петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» в части «защиты и ограждения подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений». В связи с чем были необходимы поправки в ряд законодательных актов.

В итоге законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс и 12 законов Республики Казахстан.

В документе введены четкие определения «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и «пропаганды педофилии», которые приравнены к противоправному контенту.

Принятый Главой государства Закон направлен на обеспечение сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, повышение статуса государственных архивов и защиту сознания подрастающего поколения от противоправного контента.