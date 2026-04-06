В Алматы на основе казахстанских технологий введен в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей из отходов промышленного производства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Проект реализован при участии ученых Satbayev University в сотрудничестве с рядом отечественных вузов и научных организаций. Научной командой обеспечен полный цикл работ – от разработки рецептур и подбора сырья до настройки технологических процессов и запуска серийного производства.

Завод Diatomite является частью крупного инновационного проекта Technopark Stroytech, реализуемого на базе Satbayev University в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию технологических парков при университетах и интеграции науки в промышленный сектор.

Проект, получивший поддержку Министерства науки и высшего образования РК, реализуется с участием Satbayev University, Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева, Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, Института металлургии и обогащения, а также индустриального партнера – компании «SAVENERGY».

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, уникальность проекта заключается в эффективной кооперации науки и бизнеса:

«Данный проект является показательным примером, который планируется масштабировать по всей стране, когда университеты выступают не только центрами подготовки кадров, но и драйверами индустриального развития».

Ключевой особенностью проекта является использование местного минерального сырья и переработанных промышленных отходов. По словам профессора-исследователя Satbayev University Руслана Нурлыбаева, разработанные технологии не только позволили создать новые строительные материалы, но и успешно внедрены в промышленное производство. Таким образом, ранее неиспользуемые отходы трансформируются в востребованный ресурс для строительной отрасли, что способствует снижению экологической нагрузки и повышению экономической эффективности.

Применяемые технологические решения защищены патентами. Производимые строительные смеси обладают высокими прочностными характеристиками, соответствуют национальным стандартам и прошли необходимую сертификацию. Продукция уже используется отечественными строительными компаниями, что подтверждает ее качество и востребованность на рынке.

В контексте реализации стратегического курса страны, закрепленного новой Конституцией Республики Казахстан, особое значение приобретает развитие экономики, основанной на знаниях и технологиях. В этой связи приоритетным направлением является вовлечение научного сообщества в решение прикладных задач отраслей экономики.

На базе предприятия функционирует учебно-лабораторный комплекс, обеспечивающий подготовку специалистов нового поколения. Предусмотрено участие магистрантов и докторантов в научных исследованиях, а также проведение испытаний инновационных строительных материалов.

В перспективе планируется расширение ассортимента продукции, наращивание производственных мощностей и тиражирование технологических решений на аналогичных предприятиях в других регионах страны.