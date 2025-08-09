В Казахстане завершились учебные курсы по цифровизации и восстановлению архивных документов

История
235

По инициативе министерства культуры и информации в Национальном архиве РК завершились учебные курсы на тему «Цифровизация и восстановление документов в сфере архивного дела Казахстана» с участием специалистов из Турции, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках программы слушатели получили как теоретические, так и практические знания в области реставрации, управления и цифровизации архивных материалов.

Практическая часть курса охватывала весь цикл работ — от идентификации документов до их очистки и анализа чернил. Участникам продемонстрировали материалы и инструменты, применяемые при очистке, а также обучили методам выравнивания документов и подготовки их к реставрации. Особое внимание уделялось видам клеевых составов, технологиям их приготовления, определению степени повреждений перед началом работ, выбору подходящих методов восстановления. Кроме того, были подробно рассмотрены этапы сшивания реставрируемых документов, нюансы соединения отдельных листов, вопросы этики реставрационных работ, а также требования к инструментам и материалам.

В практических занятиях приняли участие более 60 архивистов и реставраторов из Астаны. Полученные знания и опыт станут основой для дальнейшего развития архивного дела в Казахстане на современном уровне.

#цифровизация #история #архивы

