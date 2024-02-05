В Казахстанской федерации бокса сменился руководитель

Кадровые назначения, Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Астане состоялась годовая конференция Казахстанской федерации бокса, где был избран новый президент – Шахмурат Муталип. На этом посту он сменил Кенеса Ракишева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФБ

Фото пресс-службы КФБ

На очередном заседании конференции подвели итоги прошедшего года, заслушали отчеты главных тренеров мужской и женской команд по боксу. Избрание нового главы КФБ состоялось в заключительной части мероприятия.

В своем первом выступлении избранный президент подчеркнул важность совместной работы над стоящими перед КФБ задачами. Он также выразил благодарность членам ассоциации за оказанное доверие и заверил их в своей полной приверженности к достижению общих целей.

- Принимая возлагаемую на меня ответственность, сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, всесторонней поддержки и защиты интересов наших спортсменов, усиления роли КФБ как внутри страны, так и за ее пределами. Накануне важных стартов этого года, перед командой стоит одна задача. Со своей стороны мы продолжим начатую работу по обеспечению всех необходимых условий для подготовки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции отечественного бокса на мировой спортивной арене, - заявил новый глава КФБ.

Шахмурат Муталип родился 18 сентября 1990 года в селе Казцик, Алматинской области. Магистр экономических наук, получил образование в The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) в г. Куала-Лумпур. Предприниматель, бенефициарный собственник ТОО «Integra Construction KZ». Женат, трое детей.

#назначение #федерация #КФБ #Шахмурат Муталип

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