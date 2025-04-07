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В мероприятии приняли участие руководство университета, деканы факультетов, профессорско-преподавательский состав, совет молодых исследователей, научные сотрудники и активная студенческая молодежь.

С приветственным словом выступил ректор университета Болат Тлеп. Он отметил, что открытие недели совпадает с 180-летием великого поэта, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева.

«Перед вузами страны стоит большая задача - развитие университетской науки. Конечно, наука - это не вопрос дня, месяца, недели, года. Это огромный потенциал в повседневной работе нашего университета. Наш университет сегодня зарекомендовал себя в научном пространстве. Он добился ряда успехов в области образования и науки, достигнув высоких высот. Традиционно организованная «Неделя науки» имеет свои особенности каждый год. Открытие этой недели приурочено к 180-летнему юбилею великого поэта, просветителя, мыслителя Абая Кунанбаева. Кроме того, в университете будет открыт научно-инновационный парк, созданный за последний год. В рамках этого парка будет запущено несколько новых лабораторий. Здесь будущие педагоги и исследователи смогут освоить методы цифрового обучения и заняться инновационными проектами. Наш университет со 100-летней историей имеет очень высокий научный потенциал. Наша нынешняя задача и цель - дальнейшее развитие этого потенциала с сохранением его преемственности. Это, конечно, напрямую зависит в первую очередь от вопроса поддержки молодых ученых. Поэтому на неделе науки в этом году запланировано около 120 крупных и малых мероприятий, целью которых является поддержка усилий обучающихся в науке, заинтересовать их научными изысканиями. Каждая из этих мер очень важна для нас. Среди них международные научно-практические конференции, конкурсы среди молодых ученых, семинары и тренинги, серия лекций зарубежных экспертов, встречи в формате Ted. Здесь же можно отметить интенсивную работу лабораторий при научно-инновационном парке «Abai Labs», открывшемся в Abai university. Сегодня в продолжение этого торжественного мероприятия состоится открытие новой лаборатории из научно-инновационного парка «Abai Labs», - сказал ректор.

В ходе мероприятия состоялась церемония открытия научной лаборатории технологии VR/AR в образовании при научно-инновационном парке «Abai Labs». Это важный шаг к развитию современных образовательных технологий. Лаборатория предназначена для внедрения в образовательный процесс технологий виртуальной и дополненной реальности нового поколения.

Кроме того, под научным руководством академика НАН РК Мамбета Койгельдиева подготовлен 12-томный сборник «Дело Алашорды. 1920-1940-е гг. Документы и материалы», научный семинар «наследие Абая - духовная сокровищница», Abaı Innovation Fest: выставка инновационных проектов и стартапов и другие научные, методические семинары и лекции, посвященные 180-летию Абая Кунанбаева.

Отметим, что мероприятия по развитию научного потенциала учебного заведения продлятся до 14 апреля, в рамках недели будет организовано около 120 мероприятий. В их числе встречи различных направлений с участием ученых и соискателей зарубежных и отечественных вузов, международные научно-практические конференции, конкурсы среди молодых ученых, семинары и тренинги, серии лекций зарубежных экспертов, встречи в формате Ted.