Может ли школа снова стать местом, где ребенок будет не просто учиться, а начнет развиваться? Где уроки станут возможностью найти себя, а не поводом для стресса? Ответ на этот вопрос особенно актуален сейчас, в эпоху реализации национального проекта «Келешек мектептері», призванного создать современную, безо­пасную и ориентированную на потребности ученика образовательную среду. О том, какой должна быть такая школа, мы поговорили с вице-президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Арсеном Байтуковым (на снимке).

– Арсен Кастаевич, с точки зрения педагогики, с чего начинается путь ребенка к самореализации?

– С интереса. Самореализация всегда начинается с него. Каждый ребенок приходит в школу с огромным внутренним потенциалом, с желанием понимать, исследовать, творить. Если в образовательной среде есть пространство для этих импульсов, они перерастают в устойчивую внутреннюю мотивацию к обучению. А она гораздо сильнее любого внешнего стимула.

Самореализация – это не про соответствие ожиданиям, а про ощущение смысла в том, что ты делаешь. Когда ребенку позволяют пробовать, ошибаться, начинать заново, находить свои сильные стороны, возникает настоящее чувство роста. В такой ситуации учеба становится не обязанностью, а способом самовыражения.

– Какой должна быть образовательная среда, чтобы она помогала раскрыть потенциал ученика?

– Прежде всего спокойной, доброжелательной и принимающей. Там, где нет страха быть собой, где ошибку не воспринимают как проступок, ребенок чувствует себя в безопасности и постепенно раскрывается. Индивидуальный подход – это не модный термин, а насущная необходимость. У каждого свой темп, восприятие, интерес, и это нужно учитывать.

Важно давать детям возможность пробовать себя в разных сферах – от математики до театра, от биологии до прикладного творчества. Именно через свободу выбора ученик находит то, что ему по-настоящему близко. Школа должна быть местом уверенного роста, а не постоянной тревоги.

– Какую роль в этом играет педагог?

– Ключевую. Учитель – это и наставник, и зеркало, и навигатор. Он не просто передает знания, а сопровождает ребенка на пути личностного становления. Настоящий педагог легко увидит в ученике личность с богатым внутренним миром. Он создает атмосферу доверия, в которой школьник может быть собой, задавать вопросы, искать ответы и развиваться.

Главная задача учителя – не контролировать, а поддерживать, видеть сильные стороны ученика и верить в него. Давление разрушает мотивацию. А вот вера, напротив, вдохновляет.

Дети учатся через подражание. Если взрослые рядом с ними реализуют себя – это лучший пример и самый сильный мотиватор.

– Может ли ребенок самостоятельно развивать свои способности?

– Полноценная самореализация невозможна в одиночестве. Она требует эмоциональной поддержки, вдохновляющих взрослых, сообщества. Школа должна стать не фабрикой знаний, а живой средой с проектами, кружками, дискуссиями, совместной деятельностью.

Когда ребенок видит, что может проявить себя в науке, спорте, искусстве или социальной инициативе, он начинает верить в свою способность влиять на окружающий мир.

– Какие признаки говорят о том, что ученик движется к самореализации?

– Это и внутренние, и внешние проявления: стремление к развитию, осознанность, гармония. Если ребенок задает глубокие вопросы, проявляет инициативу, интересуется определенной темой, берет на себя ответственность – это уже признаки самореализации.

Он может искать книги, ресурсы, учителей. Ставить себе цели, пусть небольшие, но важные для него. Работать упорно, гордиться своими достижениями – не ради похвалы, а потому что это важно для него самого. Такой ребенок развивается не по шаблону, а по собственному пути.

– Проект «Келешек мектептері» называют моделью школы будущего. Что делает его таким?

– Это не просто модернизация, а системная реформа. Пересматриваются как подходы к обучению, так и сама организация школьной среды. Впервые внедрен единый стандарт качества независимо от региона. Школы проектируются с учетом реальных потребностей: доступная инклюзия, современные мас­терские, цифровая инфраструктура. При этом важно не создание элитарных заведений, а обеспечение равных возможностей для всех.

Здесь теория сочетается с практикой. В учебный процесс включены лаборатории, робототехника, командные проекты. Ученик может выстраивать персональный маршрут обучения, получает цифровую поддержку и помощь наставников. Уже с 7-го класса начинается профориентация: школьник вместе с куратором определяет, в каком направлении хочет развиваться.

– Каким Вам видится будущее проекта?

– Более трех тысяч педагогов прошли специализированное обучение для работы в комфортных школах. Руководителей тоже подбираем через отдельную программу подготовки директоров. И это не разовые инициативы, а системно выстроенная работа. Мы делаем ставку на профессионализм, командную культуру и постоянное развитие.

Эти школы станут основой обновленной системы образования. Мы уверены, что управленческие, методические, архитектурные и культурные стандарты, которые внедряются в «Келешек мектептері», будут масштабированы на всю страну. В центре этих школ – ребенок, его возможности, его путь. А значит, это не просто школы – это будущее Казахстана.