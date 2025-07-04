Школа – территория самореализации

Образование
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Беседовал Ерик Абитов

Образование сегодня стали воспринимать больше как систему требований, но это неправильный подход

фото НАО им. Ы. Алтынсарина

Может ли школа снова стать местом, где ребенок будет не просто учиться, а начнет развиваться? Где уроки станут возможностью найти себя, а не поводом для стресса? Ответ на этот вопрос особенно актуален сейчас, в эпоху реализации национального проекта «Келешек мектептері», призванного создать современную, безо­пасную и ориентированную на потребности ученика образовательную среду. О том, какой должна быть такая школа, мы поговорили с вице-президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Арсеном Байтуковым (на снимке).

– Арсен Кастаевич, с точки зрения педагогики, с чего начинается путь ребенка к самореализации?

– С интереса. Самореализация всегда начинается с него. Каждый ребенок приходит в школу с огромным внутренним потенциалом, с желанием понимать, исследовать, творить. Если в образовательной среде есть пространство для этих импульсов, они перерастают в устойчивую внутреннюю мотивацию к обучению. А она гораздо сильнее любого внешнего стимула.

Самореализация – это не про соответствие ожиданиям, а про ощущение смысла в том, что ты делаешь. Когда ребенку позволяют пробовать, ошибаться, начинать заново, находить свои сильные стороны, возникает настоящее чувство роста. В такой ситуации учеба становится не обязанностью, а способом самовыражения.

– Какой должна быть образовательная среда, чтобы она помогала раскрыть потенциал ученика?

– Прежде всего спокойной, доброжелательной и принимающей. Там, где нет страха быть собой, где ошибку не воспринимают как проступок, ребенок чувствует себя в безопасности и постепенно раскрывается. Индивидуальный подход – это не модный термин, а насущная необходимость. У каждого свой темп, восприятие, интерес, и это нужно учитывать.

Важно давать детям возможность пробовать себя в разных сферах – от математики до театра, от биологии до прикладного творчества. Именно через свободу выбора ученик находит то, что ему по-настоящему близко. Школа должна быть местом уверенного роста, а не постоянной тревоги.

– Какую роль в этом играет педагог?

– Ключевую. Учитель – это и наставник, и зеркало, и навигатор. Он не просто передает знания, а сопровождает ребенка на пути личностного становления. Настоящий педагог легко увидит в ученике личность с богатым внутренним миром. Он создает атмосферу доверия, в которой школьник может быть собой, задавать вопросы, искать ответы и развиваться.

Главная задача учителя – не контролировать, а поддерживать, видеть сильные стороны ученика и верить в него. Давление разрушает мотивацию. А вот вера, напротив, вдохновляет.

Дети учатся через подражание. Если взрослые рядом с ними реализуют себя – это лучший пример и самый сильный мотиватор.

– Может ли ребенок самостоятельно развивать свои способности?

– Полноценная самореализация невозможна в одиночестве. Она требует эмоциональной поддержки, вдохновляющих взрослых, сообщества. Школа должна стать не фабрикой знаний, а живой средой с проектами, кружками, дискуссиями, совместной деятельностью.

Когда ребенок видит, что может проявить себя в науке, спорте, искусстве или социальной инициативе, он начинает верить в свою способность влиять на окружающий мир.

– Какие признаки говорят о том, что ученик движется к самореализации?

– Это и внутренние, и внешние проявления: стремление к развитию, осознанность, гармония. Если ребенок задает глубокие вопросы, проявляет инициативу, интересуется определенной темой, берет на себя ответственность – это уже признаки самореализации.

Он может искать книги, ресурсы, учителей. Ставить себе цели, пусть небольшие, но важные для него. Работать упорно, гордиться своими достижениями – не ради похвалы, а потому что это важно для него самого. Такой ребенок развивается не по шаблону, а по собственному пути.

– Проект «Келешек мектептері» называют моделью школы будущего. Что делает его таким?

– Это не просто модернизация, а системная реформа. Пересматриваются как подходы к обучению, так и сама организация школьной среды. Впервые внедрен единый стандарт качества независимо от региона. Школы проектируются с учетом реальных потребностей: доступная инклюзия, современные мас­терские, цифровая инфраструктура. При этом важно не создание элитарных заведений, а обеспечение равных возможностей для всех.

Здесь теория сочетается с практикой. В учебный процесс включены лаборатории, робототехника, командные проекты. Ученик может выстраивать персональный маршрут обучения, получает цифровую поддержку и помощь наставников. Уже с 7-го класса начинается профориентация: школьник вместе с куратором определяет, в каком направлении хочет развиваться.

– Каким Вам видится будущее проекта?

– Более трех тысяч педагогов прошли специализированное обучение для работы в комфортных школах. Руководителей тоже подбираем через отдельную программу подготовки директоров. И это не разовые инициативы, а системно выстроенная работа. Мы делаем ставку на профессионализм, командную культуру и постоянное развитие.

Эти школы станут основой обновленной системы образования. Мы уверены, что управленческие, методические, архитектурные и культурные стандарты, которые внедряются в «Келешек мектептері», будут масштабированы на всю страну. В центре этих школ – ребенок, его возможности, его путь. А значит, это не просто школы – это будущее Казахстана.

 

#Образование #школа #Келешек мектептері

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