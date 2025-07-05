Алматы сохранит статус студенческого города

Образование
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Обеспечение социальных гарантий для учащейся молодежи, в том числе условий комфортного проживания в мегаполисе, станет одной из основных целей взаимодействия городской власти и руководства вузов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений Алматы аким Дархан Сатыбалды сообщил, в частности, о создании двух учреждений, ориентированных на потребности студентов, – городских кризисного и ситуационного центров. Они необходимы для реагирования на обращения по различным жизненным ситуациям и, таким образом, на профилактику социальных рисков среди молодежи.

Ситуативные центры стали появляться в вузах пару лет назад в ответ на обострившуюся жилищную проб­лему. Иногородние студенты и преж­де сталкивались с дефицитом мест в вузовских общежитиях: по актуальным данным, количество койко-мест в вузовских кампусах может обеспечить не больше половины нуждающихся в них. В то же время стоимость аренды жилья в Алматы традиционно самая высокая в стране, а в постковидный период она вырос­ла еще больше. До такой степени, что возникла острая ситуация, когда вузам пришлось заключать специальные договоры с отелями и хостелами для заселения в них студентов и в целом создавать привлекательные для бизнеса условия субсидирования таких объектов.

В новом учебном году в южном мегаполисе откроется почти сотня вузовских общежитий. К этому времени будет закончена проверка их состояния и условий проживания, проводимая по инициативе городского акимата. Первый ее этап уже начат, второй запланирован на август.

К сегодняшнему дню в Алматы сосредоточена треть всех вузов страны, в них обучаются более 200 тыс. студентов. И на возникающие слухи о переносе основных учреждений профессионального образования в новый мегагород в Алматинской области в профильном министерстве ответили определенно: таких планов не сущест­вует. Речь может идти об открытии в академгородке Конаева филиалов нескольких ведущих отечественных и зарубежных вузов.

Более того, продолжается реализация крупного проекта строительства КазНУ-града на площадке главного вуза страны. Согласно планам застройки, в итоге должны появиться здания восьми факультетов, что позволит увеличить количество учащихся более чем на 11 тыс. человек. И первое, с чего началось освоение площадки, – с возведения жилых корпусов на 10 тыс. мест.

В июне Алматы принял статус молодежной столицы Организации тюркских государств. В связи с этим планируется проведение серии культурных и образовательных мероприя­тий при поддержке городских вузов. Эта миссия укрепит позиции города как крупного образовательного цент­ра региона.

Важным шагом в задействовании интеллектуального потенциала студенчества в развитии городской среды и в целом страны обещает стать создание при акимате совета по науке и технологиям, об этих планах было заявлено на днях. Ведущим направлением его деятельности будет разработка научно-технических идей и интегрирование их в городские процессы. Акцент – как раз на университетские наработки и инициативы студентов, молодых ученых и исследователей.

Как заявляет алматинский аким, всегда будут приветствоваться идеи, способствующие развитию Алматы через науку – благодаря этому формируется высокий интеллектуальный потенциал города. Необходимую в таком деле поддержку со стороны городской власти он тоже обещает.

– Студенты должны быть вовлечены в жизнь города не формально, а сис­темно – от субботников до участия в общественных инициативах. Только так можно сформировать ответственное и активное поколение, – отметил Дархан Сатыбалды.

#Алматы #ВУЗы #Образование

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