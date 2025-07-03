Сегодня это не просто образовательное учреждение, а своего рода инновационный хаб, где передовые технологии сочетаются с практическим опытом крупнейших предприятий региона. Все это создает уникальную платформу для развития профессиональных компетенций.

...На пороге колледжа нас встречает заместитель директора по учебно-производственной работе Марал Биржанов. Он и проводит экскурсию по учебным кабинетам, лабораториям и тренировочному полигону.

– Благодаря активной поддержке Донского ГОКа и ERG мы можем не только обновлять материально-техническую базу колледжа, но и организовывать прак­тику непосредственно на производственных площадках. Это дает учащимся возможность получить навыки, полностью соответствующие требованиям современного рынка труда, – рассказывает заместитель директора.

Отметим, что это учебное заведение выпускает около 300 специалистов в год. Среди них проходчики, горные механики, обогатители, сварщики, IT-специалисты. Обучение бесплатное, по государственному заказу, в первую очередь ориентировано на потребности Донского ГОКа. Как отмечает Марал Биржанов, предприя­тие ежегодно формирует конкретный запрос на кадры, и колледж подстраивает учебные программы под реальные производственные задачи.

– Таким образом наши учащиеся получают не абстрактные знания, а конкретные прикладные умения. Уже на этапе обучения они оказываются в реальных условиях производства и осваивают профессию изнутри. Поэтому, приходя на работу, молодые специалисты не теряются, а уверенно берутся за дело, – обоз­начает преимущества обучения в ссузе Марал Биржанов.

Студенческая карта колледжа пестрит названиями городов и областей: сюда приходят учиться не только из Хромтау или Актюбинского региона, но и из Мангистауской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской и Алматинской областей. И это говорит о растущем авторитете учебного заведения в стране.

Надо сказать, что за последние годы колледж значительно расширил перечень специализаций. Сегодня здесь готовят профессионалов по 11 направлениям, включая подземную разработку и обогащение полезных ископаемых, мехатронику, а также управление беспилотными летательными аппаратами. Новейшие лаборатории и учебно-шахтный полигон с полной имитацией рабочих условий соз­дают возможности для глубокого прак­тического освоения профессий.

– Учебно-шахтный полигон – наша особая гордость, – признается заместитель директора, подводя нас к массивной металлической двери.

Он поясняет, что полигон был построен еще в 2005 году и до сих пор не имеет аналогов в системе технического и профессионального образования Казахстана.

На входе спускающимся в учебную шахту выдают каски и советуют приг­нуться, чтобы не задеть головой низкие своды.

– Здесь отрабатывают навыки студенты, которым еще нет восемнадцати, – продолжает он. – Пока они не могут проходить практику на настоящем руднике, мы погружаем их в максимально приближенные к шахтным условия: имитация выработок, буровые установки, система вентиляции, аварийные выходы... Даже воздух здесь почти такой же, как на глубине: влажный, с характерным запахом. Это помогает погрузиться в обстановку.

По словам собеседника, совершеннолетние студенты проходят практику уже непосредственно на производстве.

– Здесь закладываются основы профессии и приходит понимание того, какая ответственность лежит на горняке. Для ребят это первый серьезный контакт с профессией, – добавляет он.

После посещения учебного полигона заместитель директора показывает кабинеты, где установлено новое учебное оборудование. Оно появилось в колледже в прошлом году благодаря участию в проекте «Жас маман». Здесь учащиеся осваивают технику, с которой им предстоит работать в реальных производственных условиях.

Это современные, автоматизированные симуляторы, полностью воспроизводящие управление горными машинами. В одном из кабинетов установлена модель буровой установки Boomer 282.

– Студенты работают с ней прямо из имитационной кабины, – поясняет Марал Биржанов. – Все сделано один в один, как в настоящей машине: джойстики, интерфейс... Можно задавать разные сценарии – от обычной проходки до нестандартных ситуаций.

Такой подход позволяет будущим специалистам заранее привыкнуть к специфике оборудования. К моменту выхода на практику они уже уверенно чувствуют себя в роли оператора и знают, как реагировать на ту или иную ситуацию в рабочих условиях.

С 2020 года в колледже появилось новое направление – подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Эта профессия стала дополнительной квалификацией для будущих горняков и инженеров, появившейся в ответ на пот­ребности Донского ГОКа. Управление дронами, аэрофотосъемка, тепловизионный поиск, работа с картографическим программным обеспечением – все это студенты осваивают как в лабораторных условиях, так и на выездах в поле.

Сейчас в распоряжении колледжа девять беспилотников. Обучающие модели позволяют разобраться в конструкции и принципах полета. А более сложные, профессиональные устройства способны строить 4D-карты местности, снимать видео, работать с тепловизором и выполнять задачи для реального производства.

– В первые две недели ребята изучают основы: как собрать, запустить, управлять, – объясняет мастер производственного обучения Айдос Оспан. – Потом переходят к тренировке в виртуальной шахте, где моделируются условия подземных полетов. Сейчас такие технологии активно внедряются на предприятиях, поэтому мы учим не только управлять, но и программировать, работать с картографическим ПО, тепловизорами и правильно интерпретировать собранные данные.

Айдос Оспан – выпускник колледжа. После окончания прошел дополнительную подготовку, а теперь обучает новое поколение и во время практики сам сопровождает студентов на шахтах, где используются дроны.

Далее направляемся в лабораторию мехатроники. Здесь жужжат приводы, мигают индикаторы, щелкают реле. На столах установлены стенды FESTO, контроллеры, датчики, пневматика. Это пространство, где студенты осваивают тонкости автоматизации и цифрового управления.

Специалисты по мехатронике востребованы не только в горной отрасли, но и в цифровой промышленности, энергетике, сфере логистики. Преподаватель Асылбек Исмагулов поясняет, что студентов учат быть гибкими, готовыми к вызовам завтрашнего дня.

Лаборатория работает с 2019 года. Здесь студенты осваивают автоматизированные системы, программируют реальные устройства и могут получить сразу несколько квалификаций.

– Есть ребята, которые начинали с основ электромеханики, а сегодня работают как инженеры-программисты. Один из таких выпускников окончил колледж в 2018 году, а уже через пару лет поступил в вуз, – с гордостью добавляет преподаватель.

Одним из сильных направлений колледжа стало участие в движении WorldSkills. С 2017 года студенты стабильно побеждают в региональных и республиканских чемпионатах. Только в этом сезоне они завоевали 13 призовых мест, в том числе первые места в электромонтаже, промышленной автоматике, химическом анализе, мехатронике и даже мобилографии.

– WorldSkills – не просто конкурс. Для наших ребят он становится точкой роста: формируется уверенность, появляются первые предложения по работе еще до получения диплома, – отмечает Марал Биржанов.

Также в 2025 году команда колледжа успешно выступила на республиканском фестивале технического и профессионального образования. Учащиеся представили учебные разработки и совместные проек­ты с производственными партнерами, продемонстрировав высокий уровень практической подготовки.

– Мы не гонимся за количественными показателями. Для нас в приоритете качест­во образования, практическая направленность и востребованность выпускников, – подытожил беседу Марал Биржанов.