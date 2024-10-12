В Кельне обезвредили однотонную бомбу времен Второй мировой войны

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Власти Кельна провели контролируемый взрыв американской бомбы весом в 1 тонну, обезвредив только один из двух ее взрывателей. В мэрии заявили, что это была самая сложная операция по обезвреживанию бомбы с 1945 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Дойче Велле»

Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Власти Кельна взорвали американскую бомбу весом в 1 тонну времен Второй мировой войны, сумев обезвредить лишь один из двух ее взрывателей, говорится в официальном сообщении в соцсети Х в пятницу, 11 октября. По заявлению городских властей, это была самая сложная операция по обезвреживанию бомбы с 1945 года, поскольку поблизости от места ее обнаружения находится сразу несколько клиник.

Бомба была обнаружена двумя днями ранее во время работ на строительной площадке нового медицинского заведения в кельнском районе Мерхайм - в восточной части города.

«Служба по обезвреживанию боеприпасов в 17.57 привела в действие десятикилометровую (дальность поражения. - Ред.) бомбу времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении мэрии Кельна.

Отмечается также, что для проведения операции потребовалась обезопасить три больницы, в которых находится около 650 пациентов. Некоторое количество пациентов отделения интенсивной терапии, которых невозможно было безопасно переместить, были перемещены в так называемую «безопасную палату» в одной из больниц, гарантирующую отсутствие риска, «даже если операция пошла бы не по плану».

Примерно 6400 жителей района попросили покинуть свои дома с самого утра 11 октября до объявления отбоя. Точкой сбора была предложена ближайшая школа на случай отсутствия у людей более удачных вариантов. Около 1300 волонтеров при проведении операции по обезвреживанию бомбы оказывали помощь в разных областях.

#Германия #бомба #вторая мировая война #обезвреживание #Кёльн

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