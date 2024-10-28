В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей

На юге Китая, в городе Гуанчжоу началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый в мире завод по массовому производству летающих автомобилей будет построен по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG.

По данным компании XPENG AEROHT, проект первой очереди по строительству данного завода предназначен для производства воздушного модуля летающего автомобиля модели «Сухопутный авианосец». Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.

По словам основателя компании Чжао Дэли, в сентябре этого года автомобиль совершил свой первый полет, а предварительные продажи этой модели начнутся в конце текущего года.

Гуанчжоу является одним из китайских городов, стремящихся интегрироваться в развивающуюся экономику малых высот. По официальным данным, в настоящее время в городском районе Хуанпу насчитывается более 50 предприятий, работающих в этом секторе, включая разработку, производство и применение.

Согласно плану действий Пекина, ожидается, что к 2027 году в китайской столице будет функционировать не менее 5 тыс. предприятий в сфере низковысотной экономики. Пекин также намерен расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа экспресс-доставки.