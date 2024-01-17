В Китае намерены усилить борьбу с трансграничными азартными играми

Член Секретариата ЦК КПК, член Госсовета КНР Ван Сяохун подчеркнул необходимость активизации усилий, концентрации ресурсов и усиления координации для пресечения трансграничных азартных игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Фото: gdekartinki.ru

Ван Сяохун выступил с таким заявлением на национальной телеконференции, посвященной борьбе с трансграничными азартными играми.

Он подчеркнул, что необходимо следить за новыми тенденциями преступлений в этой области, сосредоточиться на искоренении игорных притонов и разрыве преступных цепочек, всесторонне применять превентивные и контрольные меры против трансграничных азартных игр.

Ван Сяохун призвал к целенаправленным усилиям в аспектах законодательства, общественного мнения и международного сотрудничества в правоохранительной сфере для более эффективного противодействия трансграничным азартным играм.

Отметим, что игровая зависимость является актуальным социальным вопросом, и Казахстан здесь не исключение.

Напомним, что в нашей стране на днях провели масштабную операцию, в ходе которой пресечена деятельность 326 лотоклубов. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в “ручном” режиме регулировать исход игр.