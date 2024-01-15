Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию

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Пресечена деятельность 326 лотоклубов по всей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото Kazpravda.kz

13 января МВД совместно с КНБ при координации Генпрокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.

– В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лотоклубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья, – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По всей стране проведено 570 обысков в помещениях и офисах лотоклубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, 125 тысяч долларов США, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.

В результате, пресечена деятельность 326 лотоклубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в “ручном” режиме регулировать исход игр.

Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.

– Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лотоклубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге. Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат, – отметил Куандык Алпыс.

По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого около 10 млн тенге. Из-за игромании в стране участились случаи разводов, суицидов игроманов и различных правонарушений.
 

#КНБ #спецоперация #МВД #преступники #игроманы #лотоклубы

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