В Китае открыли новый маршрут ж/д грузоперевозок Тяньцзинь-ЦА

Из Тяньцзиня в Казахстан и другие страны Центральной Азии отправился первый курсирующий по новому маршруту грузовой поезд, загруженный автозапчастями, механическим оборудованием и другими товарами.

Фото: Синьхуа

В четверг был официально запущен новый маршрут в рамках ж/д грузоперевозок Китай-Центральная Азия, включенный в график регулярного движения грузовых поездов Китая, отправной точкой которого является город Тяньцзинь (Северный Китай).

Как сообщается, ранним утром в тот же день из Тяньцзиня в Казахстан и другие страны Центральной Азии отправился первый курсирующий по новому маршруту грузовой поезд, загруженный автозапчастями, механическим оборудованием и другими товарами. Он пересечет госграницу через КПП Алашанькоу.

Город Тяньцзинь является одним из важных пунктов пересечения маршрутов "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века". Напомним, что ранее уже был запущен в регулярном режиме ж/д маршрут Тяньцзинь-Центральная Азия с пересечением госграницы через КПП Хоргос.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время по указанному маршруту из Тяньцзиня в Центральную Азию в регулярном режиме отправляется один состав в неделю, в основном обслуживая функционирование цепочек поставок в рамках трансграничной торговли. Соответствующие услуги охватывают город Алматы, столицу Узбекистана Ташкент и другие районы.

После запуска нового маршрута ж/д грузоперевозок будут в дальнейшем расширяться коридоры сухопутных перевозок, соединяющие Тяньцзинь со странами Центральной Азии, добавлено в сообщении.