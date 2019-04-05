В мире
В Китае переместили автовокзал весом 30 тысяч тонн
Автобусный вокзал Houxi, построенный в районе Цзимэй, в городе Сямынь (провинция Фуцзянь, КНР) был перенесён с одной улицы на другую, сообщает Rai77.com.

Автобусный терминал, имеющий три надземных этажа и два этажа, расположенные под землёй, спустя 40 дней после начала операции по перемещению, был сдвинут на 288 метров.

Здание длиною 162 метра, шириною 33,6 метра, общим весом 30 000 тонн, что сопоставимо весу четырёх Эйфелевых башень, освободило место для высокоскоростной железной дороги.

Для перемещения громоздкой конструкции использовались 532 гидравлических домкрата, которые приводились в движение из единого компьютерного центра.

Работники строительной компании запечатлели трудоёмкий процесс перемещения 5-этажного терминала на 90 градусов от его первоначального места постройки.

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