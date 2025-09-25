В Китае построили самый высокий мост в мире

Мост через Большой каньон Хуацзян откроют для движения в ближайшее воскресенье, 28 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science 

Фото: © VCG

Новый мост расположен на скоростной трассе Лючжи-Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его общая длина составляет 2 890 метров, при этом главный пролет достигает 1 420 метров, а высота над горным ущельем - 625 метров.

Благодаря рекордной длине пролетов и внушительной высоте мост стал самым длинным и высоким мостом в горной местности на планете.

Основная несущая стальная конструкция моста включает 93 сегмента общим весом около 22 000 тонн, что примерно равно весу двух Эйфелевых башен.

Строительство моста началось в начале 2022 года, за несколько лет работы инженеры смогли преодолеть естественное препятствие - Большой каньон Хуацзян. То, что раньше считалось непреодолимой пропастью, теперь станет важнейшей транспортной артерией.

После открытия моста время преодоления каньона сократится с двух часов до всего двух минут, существенно улучшив транспортную связь в регионе.

Примечательно, что новый мост создавался не только как выдающееся инженерное сооружение, но и как впечатляющая туристическая достопримечательность. Для гостей предусмотрены многочисленные развлечения: пешеходные тропы, бейсджампинг, смотровые залы.

Ранее в Китае запустили самую высокую плотину в мире. 

#Китай #строительство #мост

