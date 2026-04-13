В Китае посылки доставляют дронами

Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно предварительным данным, логистическая модель малых высот позволяет компаниям, работающим в данной сфере, снизить эксплуатационные расходы более чем на 30% и повысить эффективность работы более чем на 50%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

"Проезд по 13-километровой извилистой горной дороге занимает на машине не менее 25 минут, при условии, что вам посчастливится избежать пробок, а логистический электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки /eVTOL/ долетит до места назначения всего за 8 минут", - говорит Ли Хайтао, оператор eVTOL компании JD Logistics - одного из ведущих игроков в секторе экспресс-доставки в Китае.

Ли Хайтао - один из десяти специалистов по управлению eVTOL компании JD Logistics в Чунцине, который ориентируется в сложной городской местности, чтобы справиться с большим количеством посылок.

JD Logistics расширила использование дронов и eVTOL в девяти провинциях, включая Цзянсу, Цинхай и Хайнань, объединив их с местными курьерскими станциями и службами доставки в сельской местности.

Компания запустила около 50 маршрутов доставки с помощью дронов или eVTOL по всему Китаю. Только в Чунцине действуют 14 маршрутов, что обеспечивает самый высокий объем перевозок грузов в стране, а продолжительность рейса в один конец составляет всего 3 минуты.

2026 год обещает стать годом масштабных перемен для логистического сектора в Китае, считают многие отраслевые эксперты, отметив, что за "логистикой малых высот" стоит стремительное развитие "экономики малых высот" как стратегической нарождающейся индустрии Поднебесной.

Данные показывают, что в настоящее время в Китае насчитывается более 36 тыс. предприятий, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Управление гражданской авиации КНР прогнозирует, что рыночный объем экономики малых высот Китая может достигнуть 3,5 трлн юаней /около 507 млрд долл. США/ к 2035 году, что закрепляет за ней роль нового фактора экономического роста страны.

В настоящее время "экономика малых высот" ускоряет реконструкцию логистической отрасли, и ожидается, что ее развитие позволит устранить узкие места в горной логистике, повысить эффективность логистики и снизить стоимость эксплуатации предприятий.

Факты доказывают, что удельные транспортные расходы в некоторых сценариях "логистики малых высот" ниже, чем в традиционных логистических моделях. Согласно предварительным данным, логистическая модель малых высот позволяет компаниям, работающим в данной сфере, снизить эксплуатационные расходы более чем на 30% и повысить эффективность работы более чем на 50%.

Как полагают инсайдеры, с дальнейшим расширением спектра применения "логистики малых высот", такой вид транспортировки может широко использоваться для перевозки ценных или аварийных ресурсов в труднодоступных районах, таких как горные районы, острова, отдаленные районы и т.д., для удовлетворения логистических потребностей в таких сферах, как электронная коммерция, медицинское обслуживание и холодовая цепь.

Китайская платформа электронной коммерции Мэйтуань (Meituan) открыла спецмаршруты доставки медикаментов при помощи "логистики малых высот" в таких городах, как Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Сучжоу. Речь идет об образцах для медицинского обследования, крови, материалах для экстренной догоспитальной медицинской помощи, специальных лекарственных средствах и других медицинских материалах.

Доставка медицинских материалов из северного отделения больницы "Жэньцзи", относящейся к госпиталю при Шанхайском университете Цзяотун, до ее восточного отделения с помощью дрона занимает всего 8 минут, что более чем на 50% быстрее по сравнению с 19-минутной доставкой традиционными способами.

Обладая целым рядом таких уникальных преимуществ, как прямая доставка, гибкость и эффективность, "летающие посылки" не только изменяют экосистему последнего этапа доставки в городах, уменьшают пробки, и более точно соответствуют потребностям в транспортировке ценных и срочных товаров, но и эффективно решают проблемы высоких затрат на логистику, несвоевременности доставки и узкого охвата логистическими услугами в отдаленных районах, а также создают воздушные каналы в городских и сельских логистических сетях, способствуя преобразованию и модернизации этой важной для современной экономики отрасли в направлении высокоэффективности, экологичности и общедоступности. 

 

