Первый китайский «круиз в никуда» отправился из Шанхая

«Adora Magic City», первый в Китае крупный круизный лайнер отечественного производства, отправился из Шанхая в субботу, ознаменовав начало первого в истории страны «круиза в никуда», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В отличие от традиционных круизов, новый маршрут предполагает отправление судна из шанхайского международного круизного терминала Усункоу и возвращение в него без каких-либо остановок, совершая плавание исключительно в открытом море.

Трехдневный рейс на две ночи, который продлится с субботы по начало понедельника, предлагает пассажирам возможность расслабиться и погрузиться в атмосферу без необходимости спешить из одного порта в другой.

«Это очень расслабляет, и мне не нужно брать дополнительные выходные на работе. Я действительно с нетерпением жду возможности побывать на большом круизном лайнере отечественного производства», - сказала туристка по фамилии Ху, офисный работник из Шанхая, когда поднялась на борт лайнера.

Оператор расширил возможности развлекательной программы на борту, включив в нее комедийное шоу, магические представления, тематические вечеринки и ночные ужины. Для обеспечения комфорта пассажиропоток был ограничен на уровне 80 проц., средний возраст пассажиров составил 47 лет, что ниже обычных 55 лет на регулярных маршрутах.

В пятницу Шанхай выдал первое в Китае разрешение на отправление и прибытие для таких круизов. На следующий день для пассажиров были организованы упрощенные процедуры таможенного и пограничного контроля.

Тун Даньин, представитель Шанхайской муниципальной транспортной комиссии, сказал, что «круизы в никуда» - это не упрощенная версия традиционных круизов, а совершенно новый продукт, который превращает само судно в пункт назначения, создавая новый сценарий потребления.

Данные свидетельствуют о бурном росте круизного туризма в Китае: в 2025 году общее количество пассажиров круизных лайнеров увеличилось на 25,3 проц. по сравнению с 2024 годом.