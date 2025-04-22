В Китае создали крупнейший в мире самолет-амфибию

Китай,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его уже ввели в эксплуатацию

Фото: © VCG

Главное управление гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировало крупнейший в мире гражданский гидросамолет «Кунлун» AG600M, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Созданный корпорацией AVIC, он получил одобрение типа транспортного средства и официально введен в эксплуатацию.

За два года испытаний несколько самолетов AG600M выполнили более 2 000 вылетов, были проверены свыше 10 000 параметров, а общий налет составил 3 560 часов. Это рекордные показатели для китайской авиации.

Разработка этого самолета стала крупным национальным проектом: в ней участвовали 292 предприятия и 16 университетов.

AG600M — самый большой в мире современный гидросамолет. Он способен перевозить до 12 тонн воды на дальность до 4 500 километров.  

В начале апреля в Китае были выданы первые сертификаты на эксплуатацию автономных пассажирских дронов.

Также стало известно, что в июне 2025 года в Китае откроют самый высокий мост в мире. Строительные работы по возведению самого высокого моста в мире вышли на завершающую стадию. 

#Китай #гидросамолет

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