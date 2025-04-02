Там выданы первые сертификаты на эксплуатацию автономных пассажирских дронов

Фото: © EHang Holdings

Две китайские компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили сертификаты на коммерческую эксплуатацию автономных пассажирских беспилотных летательных аппаратов от Управления гражданской авиации КНР (CAAC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Это первый случай, когда CAAC выдало сертификаты для гражданских беспилотных летательных аппаратов на перевозку пассажиров, что ознаменовало начало коммерческой эксплуатации в секторе маловысотной авиации Китая.

Разрешение дает компаниям право использовать беспилотники для предоставления коммерческих пассажирских услуг, включая городские обзорные экскурсии.