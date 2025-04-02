В Китае начинается эра летающих такси
154
Там выданы первые сертификаты на эксплуатацию автономных пассажирских дронов
Две китайские компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили сертификаты на коммерческую эксплуатацию автономных пассажирских беспилотных летательных аппаратов от Управления гражданской авиации КНР (CAAC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science
Это первый случай, когда CAAC выдало сертификаты для гражданских беспилотных летательных аппаратов на перевозку пассажиров, что ознаменовало начало коммерческой эксплуатации в секторе маловысотной авиации Китая.
Разрешение дает компаниям право использовать беспилотники для предоставления коммерческих пассажирских услуг, включая городские обзорные экскурсии.