Оно в 10 раз прочнее обычной стали

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По данным компании-разработчика China National Building Material Group Co., Ltd. /CNBM/, годовая мощность производства нового материала уже вышла на уровень более сотни тонн, что позволило Китаю стать первой страной, освоившей массовый выпуск волокна такого класса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В Китае в среду было представлено сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, что ознаменовало крупный прорыв страны в технологии производства подобных углеродных волокон.

Председатель совета директоров CNBM Чжоу Юйсянь заявил, что этот значительный прорыв означает достижение Китаем полной самостоятельности и контроля над всей производственной цепочкой высокоэффективных углеродных волокон - от технологий до оборудования, от лабораторных исследований до массового производства.

Как сообщили в компании, углеродное волокно SYT80 также было представлено мировой публике на выставке композитных материалов JEC World в Париже.

Диаметр нового углеродного волокна составляет менее 1/10 диаметра человеческого волоса, но при этом предел его прочности при растяжении в 10 раз выше, чем у обычной стали, а плотность составляет всего лишь четверть плотности стали. Материал может широко применяться в таких областях, как высокоскоростные железные дороги, коммерческая космонавтика, новые источники энергии, человекоподобные роботы, экономика малых высот, медицинское оборудование и спорт.