В Китае создали самое прочное в мире углеродное волокно

Китай,Технологии
114
Айман Аманжолова
корреспондент

Оно в 10 раз прочнее обычной стали

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По данным компании-разработчика China National Building Material Group Co., Ltd. /CNBM/, годовая мощность производства нового материала уже вышла на уровень более сотни тонн, что позволило Китаю стать первой страной, освоившей массовый выпуск волокна такого класса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В Китае в среду было представлено сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, что ознаменовало крупный прорыв страны в технологии производства подобных углеродных волокон.

Председатель совета директоров CNBM Чжоу Юйсянь заявил, что этот значительный прорыв означает достижение Китаем полной самостоятельности и контроля над всей производственной цепочкой высокоэффективных углеродных волокон - от технологий до оборудования, от лабораторных исследований до массового производства.

Как сообщили в компании, углеродное волокно SYT80 также было представлено мировой публике на выставке композитных материалов JEC World в Париже.

Диаметр нового углеродного волокна составляет менее 1/10 диаметра человеческого волоса, но при этом предел его прочности при растяжении в 10 раз выше, чем у обычной стали, а плотность составляет всего лишь четверть плотности стали. Материал может широко применяться в таких областях, как высокоскоростные железные дороги, коммерческая космонавтика, новые источники энергии, человекоподобные роботы, экономика малых высот, медицинское оборудование и спорт.

 

#Китай #волокно #сталь

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Сельские школы вышли на новый уровень
Референдум: время сплоченности народа
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Устойчивость, баланс и развитие
Реализуя запрос на прозрачность
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Курс на гуманизацию
Распоряжение Главы государства о назначении
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров
Где больше всего покупают китайские электрокары
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]