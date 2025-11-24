Усилия по сохранению этих животных также охватывают применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: А.Аманжолова

Популяция выращенных в неволе гигантских панд в Китае за последнее десятилетие увеличилась почти вдвое, достигнув в общей сложности 808 особей. Об этом сообщил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Лю Гохун.

Этот рост позволил эффективно поддерживать устойчивое развитие популяции панд, отметил Лю Гохун на конференции Global Panda Partners 2025 в Чэнду /адм. центр пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/.

Численность популяции гигантских панд значительно увеличилась по сравнению с 422 особями, зарегистрированным показателем в конце 2015 года.

Лю Гохун объяснил этот рост улучшением научных исследований, в том числе созданием национального инновационного альянса по защите гигантских панд, который объединяет научно-исследовательские ресурсы для изучения таких ключевых вопросов, как генетическое разнообразие.

Кроме того, усилия по сохранению гигантских панд также охватывают применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, создание интегрированной системы мониторинга по схеме "космос-воздух-земля" для отслеживания панд и т.д., добавил Лю Гохун.

Власти Китая усилили охрану мест обитания гигантских панд. 73 изолированных природных заповедника были объединены в состав Национального парка больших панд с общей площадью более 22 тыс. кв. км.

Конференция Global Panda Partners 2025, проходящая с 20 по 22 ноября, включает в себя главный форум, 8 параллельных сессий и другие мероприятия, посвященные таким темам, как экологическая цивилизация, культура панд и культурный туризм.

Провинция Сычуань, известная как "родина гигантских панд", обладает самым крупным ареалом обитания панд в мире и является домом для более чем 70 проц. популяции диких гигантских панд Китая.