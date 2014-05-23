В контексте взаимовыгодного сотрудничества

Обсужден широкий круг вопросов взаимодействия Казахстана и ООН, в том числе такие темы, как достижение Целей развития тысячелетия ООН и устойчивого развития, выставка «ЭКСПО-2017» и проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2015 году. К. Токаев выразил благодарность Н. Хейзер за продуктивное сотрудничество с Казах­станом в качестве исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В этот же день К. Токаев встретился с исполнительным директором Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО Аранчой Гонсалес, которая проинформировала о намерении центра содействовать повышению международной конкурентоспособности малого и среднего бизнеса Казахстана. По ее мнению, экономика Казахстана успешно развивается и имеет хорошие возможности для дальнейшей диверсификации, в том числе путем развития переработки сельхозпродукции и сектора услуг.

Спикер Сената рассказал об инициативах Главы государства Н. Назарбаева по дальнейшему стимулированию экономического развития, в том числе выделении из Национального фонда 1 трлн. тенге для развития малого и среднего бизнеса, инфраструктуры и других важных направлений. Как отметил глава палаты, предстоящая амнистия капитала, а также принятие ряда других законов дадут импульс экономическим реформам в Казахстане. К. Токаев выразил надежду на плодотворное сотрудничество Казахстана с Международным торговым центром, в частности участии центра в подготовке и проведении Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Адия КЕНЖЕГУЛОВА