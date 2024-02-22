В кредитной западне

В суде № 2 рассматривался иск трех жителей Северо-Казахстанской области, на которых неизвестные лица оформили с помощью мобильного приложения договоры банковского займа. Истцы заявили, что кредиты оформлены мошенниками. Сценарий был примерно один и тот же. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка, называли персональные данные жертв и заставляли установить на смартфоне прог­рамму удаленного доступа AnyDesk. Далее все происходило как бы само собой, помимо воли жертв.

Суд не удовлетворил исковые требования, указав на небрежность людей.

– Это настоящая катастрофа для моих доверителей, – считает адвокат Елена Игнатенко, представляющая сегодня в судах интересы 12 человек, на которых мошенническим способом были оформлены онлайн-кредиты.

Суммы большие – до 21 миллиона тенге. Ситуа­ция для обманутых людей реально трагическая. Некоторые уже перенесли инфаркты. Люди в отчаянии: зарплаты мизерные, а кредитные суммы – огромные. Вполне вероятно, что придется продавать недвижимость.

– Когда мне позвонили, я услышал свои данные, человек назвал мой ИИН, адрес, напугал тем, что происходят мошеннические действия и что я должен содействовать расследованию, – рассказывал на суде сельский учитель русского языка и литературы. – Заставили скачать прог­рамму удаленного доступа. Позже я обратился в полицию, возбудили уголовное дело, но никого не нашли.

– Пользоваться мобильным приложением я не умею, – говорил в суде водитель скорой помощи. – Я только наблюдал, как на экране телефона мелькали названия банков, цифры, а потом вылезло окошко-фотоаппарат. Все происходило автоматически и так быстро, что я ничего не запомнил. Программу сам не скачивал, на кнопки не нажимал. С трудом телефон отключил.

– Они умудрились снять с карточки мужа даже его пособие воина-«афганца», – отметила еще одна жертва телефонных мошенников. – Мне через месяц на пенсию, и как мы будем выплачивать эти миллионы по кредитам – ума не приложу.

Адвокат Елена Игнатенко считает, что пришла пора говорить об отсутствии конт­роля за процессом онлайн-кредитования со стороны банков. Именно это, по ее словам, влечет за собой автоматическое одобрение действий злоумышленников, совершаемых по одной и той же схеме. Банки должны внедрять специальное программно-техническое обеспечение – антифрод-систему (AntiFraud), которая призвана противодействовать мошенничеству.

Эта система может блокировать сомнительные операции в режиме реального времени и мошеннические транзакции, приостанавливать денежные переводы. Система AntiFraud видит подключение прог­раммы удаленного доступа к устройствам.

Интернет-мошенничество растет, а что делают полицейские? В СКО они усиливают профилактику. Сотрудники первого отдела городского управления полиции раздают памятки в торговых домах, разъясняют людям схемы обмана.