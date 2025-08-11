Пожар ликвидирован на площади 1500 кв.м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине расположенном по ул.Айтеке би.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение были поданы несколько водяных стволов.

Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Из огня извлечен 1 газовый баллон. Пострадавших нет.

В ликвидации были задействованы около 63 человек личного состава и более 23 единиц техники МЧС.