Экономика В Кызылорде планируется построить новую ТЭЦ 20 июля 2022 г. 2:30 Наталья Денисова Дорогая необходимость Также в рамках этого проекта будет рассмотрена возможность по обеспечению горожан горячей водой, пока же Кызылорда остается единственным областным центром, где никогда не было горячего водоснабжения. В Кызылорде будут строить новую теплоэнергоцентраль, по первоначальным подсчетам требующую не менее 215 миллиардов тенге вложений, но зато после ввода станции в строй регион обеспечит себе энергетическую безопасность. Новость об этом сообщил заместитель акима Кызылординской области Мархабат Жайымбетов. – Необходимость скорейшего привлечения инвестора под этот проект была поднята акимом области Нурлыбеком Налибаевым во время рабочего визита в регион министра энергетики Болата Акчулакова, – пояснил заместитель акима. Инвесторы для строительства новой ТЭЦ в Кызылорде уже есть. Сообщается, что по итогам конкурса победителем стала турецкая компания «Акса Энерджи Уретим Аноним Ширкети». В конце текущего года подрядная организация приступит к строительству парогазовой установки, и в 2025-м станция будет сдана в эксплуатацию. – Мощность новой теплоцентрали в 240 мегаватт должна полностью обеспечить область электроэнергией, – рассказал Мархабат Жайымбетов. – Сегодня область потребляет 150 мегаватт электроэнергии, из них Кызылорда «берет» 80. В случае исполнения проекта у области не будет проблем с электроэнергией ближайшие лет 40–50. Отдельно будет рассмотрен и вопрос подачи горячей воды в квартиры кызылординцев. – С запуском теплоэлектроцентрали появится возможность и для подачи горячей воды в многоэтажные дома Кызылорды, – сообщил замакима области. – В качестве пилотного проекта планируется обеспечить ею три десятка многоэтажек на левом берегу Сырдарьи. Мархабат Жайымбетов подчеркнул, что для начала будет сделан анализ, имеет ли экономический смысл подавать горячую воду по сети в дома жителей Кызылорды. Или населению привычнее и выгоднее пользоваться бойлерами, которые есть в квартире или доме практически у каждой семьи.