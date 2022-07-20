В Кызылорде планируется построить новую ТЭЦ

Дорогая необходимость

Также в рамках этого проекта будет рассмотрена возможность по обеспечению горожан горячей водой, пока же Кызылорда остается единственным областным центром, где никогда не было горячего водоснабжения.

В Кызылорде будут строить новую теплоэнергоцентраль, по первоначальным подсчетам требующую не менее 215 миллиардов тенге вложений, но зато после ввода станции в строй регион обеспечит себе энергетическую безопасность. Новость об этом сообщил заместитель акима Кызылординской области Мархабат Жайымбетов.

– Необходимость скорейшего привлечения инвестора под этот проект была поднята акимом области Нурлыбеком Налибаевым во время рабочего визита в регион министра энергетики Болата Акчулакова, – пояснил заместитель акима.

Инвесторы для строительства новой ТЭЦ в Кызылорде уже есть. Сообщается, что по итогам конкурса победителем стала турецкая компания «Акса Энерджи Уретим Аноним Ширкети». В конце текущего года подрядная организация приступит к строительству парогазовой установки, и в 2025-м станция будет сдана в эксплуатацию.

– Мощность новой теплоцент­рали в 240 мегаватт должна полностью обеспечить область электроэнергией, – рассказал Мархабат Жайымбетов. – Сегодня область потребляет 150 мегаватт электроэнергии, из них Кызылорда «берет» 80. В случае исполнения проекта у области не будет проб­лем с электроэнергией ближайшие лет 40–50.

Отдельно будет рассмотрен и вопрос подачи горячей воды в квартиры кызылординцев.

– С запуском теплоэлектроцент­рали появится возможность и для подачи горячей воды в многоэтажные дома Кызылорды, – сообщил замакима области. – В качестве пилотного проекта планируется обеспечить ею три десятка многоэтажек на левом берегу Сырдарьи.

Мархабат Жайымбетов подчерк­нул, что для начала будет сделан анализ, имеет ли экономический смысл подавать горячую воду по сети в дома жителей Кызылорды. Или населению привычнее и выгоднее пользоваться бойлерами, которые есть в квартире или доме практически у каждой семьи.