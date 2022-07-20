Экономика
В Кызылорде планируется построить новую ТЭЦ
Наталья Денисова

Дорогая необходимость

Также в рамках этого проекта будет рассмотрена возможность по обеспечению горожан горячей водой, пока же Кызылорда остается единственным областным центром, где никогда не было горячего водоснабжения.

В Кызылорде будут строить новую теплоэнергоцентраль, по первоначальным подсчетам требующую не менее 215 миллиардов тенге вложений, но зато после ввода станции в строй регион обеспечит себе энергетическую безопасность. Новость об этом сообщил заместитель акима Кызылординской области Мархабат Жайымбетов.

– Необходимость скорейшего привлечения инвестора под этот проект была поднята акимом области Нурлыбеком Налибаевым во время рабочего визита в регион министра энергетики Болата Акчулакова, – пояснил заместитель акима.

Инвесторы для строительства новой ТЭЦ в Кызылорде уже есть. Сообщается, что по итогам конкурса победителем стала турецкая компания «Акса Энерджи Уретим Аноним Ширкети». В конце текущего года подрядная организация приступит к строительству парогазовой установки, и в 2025-м станция будет сдана в эксплуатацию.

– Мощность новой теплоцент­рали в 240 мегаватт должна полностью обеспечить область электроэнергией, – рассказал Мархабат Жайымбетов. – Сегодня область потребляет 150 мегаватт электроэнергии, из них Кызылорда «берет» 80. В случае исполнения проекта у области не будет проб­лем с электроэнергией ближайшие лет 40–50.

Отдельно будет рассмотрен и вопрос подачи горячей воды в квартиры кызылординцев.

– С запуском теплоэлектроцент­рали появится возможность и для подачи горячей воды в многоэтажные дома Кызылорды, – сообщил замакима области. – В качестве пилотного проекта планируется обеспечить ею три десятка многоэтажек на левом берегу Сырдарьи.

Мархабат Жайымбетов подчерк­нул, что для начала будет сделан анализ, имеет ли экономический смысл подавать горячую воду по сети в дома жителей Кызылорды. Или населению привычнее и выгоднее пользоваться бойлерами, которые есть в квартире или доме практически у каждой семьи.

Популярное

Все
Трудный путь к рынку
Притяжение Дельбегетея
Уголек дорожает
За сайгака ответят
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
На контроле – качество
Сократить нельзя оставить
В тесноте и в обиде
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Стежок к стежку
В тройке лучших
Актуальные вопросы, планы и проекты
Спортчеллендж для мегаполиса
Курица или рыба?
Чтобы посевы не сокращать
«Бронзовый» почин
Совместными усилиями
С иголочки!
Спас от огня флаг и герб
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Экономика
Уголек дорожает
Экономика
Трудный путь к рынку
Экономика
Неконкурентные виды госзакупок сократят в Казахстане
Экономика
Компания из ОАЭ построит многофункциональный комплекс за 2 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]