Сумма ущерба превысила 88 млн тенге
Кызылординский суд вынес приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу «Даму бала», предназначенную для поддержки детского спорта и творчества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области. Следствие установило, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя своё служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок.
В результате они получили более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
«Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к пяти годам лишения свободы условно», − говорится в информации.
Приговор в законную силу не вступил.