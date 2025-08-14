Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кызылординский суд вынес приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу «Даму бала», предназначенную для поддержки детского спорта и творчества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области. Следствие установило, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя своё служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок.

В результате они получили более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

«Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к пяти годам лишения свободы условно», − говорится в информации.

Приговор в законную силу не вступил.