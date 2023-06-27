В лидерах – «Астана» Спорт 27 июня 2023 г. 0:30 1182 Аскар Бейсенбаев После небольшого перерыва, связанного с участием сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024, возобновились игры внутреннего первенства. фото ФК «Ордабасы» В минувшие выходные прошло несколько матчей 13 и 14 туров (остальные поединки состоятся 1 и 2 июля) среди команд Премьер-лиги. По их итогам лидером остается «Астана», которая на своем поле уверенно обыграла актауский «Каспий» со счетом 3:1. В активе столичного клуба 35 очков после 15 игр. На пятки ему наступает шымкентский «Ордабасы», у которого 32 очка после 13 поединков. Южане в прошедший уикенд добились выездной победы над «Аксу» из Павлодарской области с минимальным счетом 1:0. Тройку лидеров замыкает «Актобе», который неожиданно не смог обыграть на своем стадионе гостивший у него «Мактаарал» из Туркестанской области, завершив поединок с одним из аутсайдеров первенства со счетом 1:1. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: алматинский «Кайрат» на своем поле победил петропавловский «Кызылжар» – 3:0; талдыкорганский «Жетысу» на выезде обыграл карагандинский «Шахтер» – 1:0; «Атырау» на своем поле отпраздновал крупную победу над костанайским «Тоболом» со счетом 3:0; кокшетауский «Окжетпес» потерпел поражение от гостившего у него кызылординского «Кайсара» со счетом 0:1. #Астана #Спорт #футбол #матч