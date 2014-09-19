В Лондоне презентована книга про Казахстан

Фото с сайта mfa.gov.kz
Автор книги проработал в банковском секторе в г. Алматы более трех лет, в
течение которых большое внимание уделял изучению истории и культуры
Казахстана. Вернувшись в Лондон, Р. Уайт решил познакомить британскую
аудиторию с впечатляющей, по его словам, историей самой важной страны в
Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РК.
Череда армий и империй, племен и ханств появлялась и исчезала. Неотвратимые исторические процессы сильно изменили Казахстан – от
номадического общества ханов и кланов до современного государства,
ориентированного на внешний мир. Переход был сложным процессом для
миллионов людей, но исчезнувшие ханства и пустые степи показывают, как
Казахстан стал одной из самых успешных посткоммунистических стран мира,
рассказывает автор в своей книге.
Презентация вызвала большой интерес в среде британских экспертов. По их мнению, история государственного строительства Казахстана привлечет к
себе внимание не только специалистов в этой области, но и простых
британских читателей.