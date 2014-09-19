В Лондоне презентована книга про Казахстан

Культура
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Фото с сайта mfa.gov.kz
Автор книги проработал в банковском секторе в г. Алматы более трех лет, в течение которых большое внимание уделял изучению истории и  культуры Казахстана. Вернувшись в Лондон, Р. Уайт решил познакомить британскую аудиторию с впечатляющей, по его словам, историей самой важной страны в Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РК.

Череда армий и империй, племен и ханств появлялась и исчезала. Неотвратимые исторические процессы сильно изменили Казахстан – от номадического общества ханов и кланов до современного государства, ориентированного на внешний мир. Переход был сложным процессом для миллионов людей, но исчезнувшие ханства и пустые степи показывают, как Казахстан стал одной из самых успешных посткоммунистических стран мира, рассказывает автор в своей книге.

Презентация вызвала большой интерес в среде британских экспертов. По их мнению, история государственного строительства Казахстана привлечет к себе внимание не только специалистов в этой области, но и простых британских читателей.

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