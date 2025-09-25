Если ранее фермерам компенсировалось 50% затрат на бурение, то теперь этот показатель увеличен до 80%. Нововведение начнёт действовать уже в этом году в рамках проекта «Создание инфраструктуры орошения пастбищ и обеспечение животноводческих хозяйств водой», сообщает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

По данным управления сельского хозяйства Мангистауской области, за последние три года было пробурено 47 колодцев, на эти цели выделено 238 млн тенге государственных субсидий:

в 2022 году – 21 колодец (119,7 млн тенге),

в 2023 году – 22 колодца (129,3 млн тенге),

в 2024 году – 1 колодец (3,5 млн тенге).

Кроме того, на сегодняшний день на территории области выявлено 546 бесхозных колодцев. Из них, 503 переданы на баланс районных акиматов: в Бейнеуском районе – 61, в Каракиянском – 5, в Мангистауском – 430, в Мунайлинском – 2, в Тупкараганском – 5 колодцев. Оставшиеся 43 колодца проходят процедуру узаконивания. На эти цели планируется выделить 6,9 млн тенге из местного бюджета.

Отметим, что в засушливом и полупустынном регионе Мангистау освоение подземных вод является важнейшей задачей для развития сельского и животноводческого хозяйства.