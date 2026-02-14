Несмотря на значительную господдержку, оказывае­мую в последние годы дорожникам, ситуация в сфере дорожного строительства еще весьма далека от благополучной. В Акмолинской области, к примеру, в 2025 году были введены в строй 130 дорожных объектов. При этом сотрудники филиала Национального цент­ра качества дорожных активов выя­вили 493 нарушения, из которых 229 устранены, сообщил на брифинге журналистам руководитель облфилиала НЦКДА Талгат Кайратхан.

Как отметил спикер, одна из главных проблем казахстанских дорог – выбоины и ухабы. Не случайно в народе популярна поговорка о том, что весной вмес­те со снегом тает и... асфальт. К сожалению, полностью устранить проблему ремонтного брака на дорогах региона пока не получается.

Проблем много. В 2022 году из работающих в области 120 дорожно-строительных компаний-подрядчиков лишь у 20 были собственные асфальтобетонные заводы. На сегодня в регионе осталась 41 подрядная организация и 33 АБЗ.

Совместно с областным управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта в Национальном центре качества проанализировали, какие подрядные фирмы показывают слабые результаты, где не хватает асфальтовых заводов. Для повышения качества дорожных работ изучается возможность приглашения добросовестных подрядчиков из других регионов.

Свой вклад в возникновение ухабов вносит и резко континентальный климат. А еще асфальтобетонные заводы работают лишь с мая по октябрь. Но технологии развиваются и в дорожной отрас­ли. Так, в последнее время при ремонте дорог в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях используют ресайклеры – современную технику, работающую по технологии холодного рециклинга.

Действуя как генераторы-смесители, машины перемалывают старое покрытие, смешивают его с добавками и этой смесью прочно укрепляют дорожное основание. Поверх же укладывается новый асфальт, что значительно повышает долговечность дорог и экономит строительные материалы.

– Целесообразность приобретения такой технологии становится очевидной и для нашего региона, прежде всего для городов Косшы, Степногорска и Кокшетау. Ее внедрение позволит устранять дефекты быстро и точечно. Важно, что оборудование может использоваться круглогодично, даже при температуре до минус 50 градусов. Это позволяет ускорить ремонт, сократить затраты. При этом не требуется привлечения целых бригад. При использовании холодного ресайклинга достаточно двух человек: оператора установки и водителя машины, – отметил Талгат Кайратхан.

Отдельного внимания заслуживает проблема проезда по дорогам многотонных грузовиков. Как известно, в 2026 году планируется внесение изменений в законодательство, соглас­но которым многотонникам с нагрузкой свыше 20 тонн будет запрещено передвигаться по автострадам. Но пока суд да дело, на местном уровне прорабатываются альтернативные меры: областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совмест­но с АО «ҚазАвтоЖол» намечена установка дополнительных автоматизированных весовых комплексов.

А вот здесь хотелось бы добавить авторскую ремарку: оказывается, ко всем прочим ухищрениям предприимчивые водители многотонных грузовиков и фур уже научились «договариваться» с весовым оборудованием, на приобретение и установку которых тратятся немалые бюджетные средства.

И вопрос этот настолько злободневен, что его поднимали на одном из заседаний постоянных комиссий областного маслихата. Так, житель Аршалынского района, депутат облмаслихата стал свидетелем такого случая. К одному из весовых комплексов, установленных под Астаной, подъехал явно перегруженный грузовик с прицепом. Водитель притормозил, переключился на первую передачу, затем на тихой скорости пересек пункт контроля. Как оказалось, при таком режиме весы просто не срабатывают...

А присутствовавший на том же заседании руководитель инс­пекции транспортного контроля по Акмолинской области посетовал: в инспекции работают всего 20 человек, из них на линии – восемь. Даже если установить дополнительные контрольные посты, обеспечить их штатным персоналом не удастся физически.

Нуждается в квалифицированных специалистах и сама дорожно-строительная отрасль. Нужны дорожные мастера, инженеры-строители, инженеры-сметчики, лаборанты, асфальтобетонщики, укладчики асфальта, автогрейдеристы, механизаторы, ресайклеры, машинисты спецтехники... Поэтому Нацио­нальным центром качества дорожных активов инициирована акция «2 000 школ» с целью профориен­тационной работы в учебных заведениях.

– Рассказываем молодежи о работе дорожников, преимуществах и перспективах профессии, условиях труда и заработной плате. В прошлом году побывали с этой целью в 120 школах региона, – сообщил Талгат Кайратхан.

В начале нынешнего года руководством областного филиала подписан меморандум с Высшим техническим колледжем Кокшетау. В рамках сотрудничества ему передано VR-оборудование «Виртуальный тренажер дорожника» и программное обеспечение к нему.