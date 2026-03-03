Спорт для города и детей Статьи,Инфраструктура 3 марта 2026 г. 3:00 114 Айгуль Жалелова Юные алматинцы бесплатно занимаются в лучших спорткомплексах мегаполиса фото Юрия Беккера Как инфраструктура спорта служит детям? Этот вопрос стал ключевым в ходе нашей встречи с руководителем Дирекции спортивных сооружений Алматы Есетом Байтасовым. Напомним, что эта структура создана в 2015-м – в период подготовки к зимней Всемирной студенческой универсиаде 2017 года. С тех пор все ключевые объекты мегаполиса находятся под управлением дирекции, которая является подведомственной организацией управления спорта акимата города. В ее состав входят восемь крупных спортивных комплексов: Дворец спорта им. Балуана Шолака, высокогорный каток «Медеу», «Алматы Арена», «Халык Арена», Центральный стадион Алматы, международный комплекс трамплинов «Сункар», Атлетическая деревня, Спортивно-тренировочный комплекс. Наша встреча прошла во Дворце спорта им. Балуана Шолака – одном из самых узнаваемых спортивных объектов Алматы, построенном в 1967 году. Это был первый дворец с искусственным льдом, где проводились занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию. В последние годы здесь проходили крупные международные соревнования по различным видам спорта, а осенью 2025-го – чемпионат мира по шахматам среди кадетов. Лед здесь отсутствует с 2019 года, когда комплекс был переоборудован под футзал. Вопрос, насколько продуманным было это решение, остается открытым. Лед всегда в дефиците, хотя рядом и был построен крытый ледовый манеж, где тренируются юные хоккеисты и фигуристы. Сегодня во Дворце спорта работают секции по борьбе, танцевальным видам спорта, джиу-джитсу, каратэ. Ежедневно тренируются 700–750 человек, из них более 450 – дети. Ежемесячный охват превышает 15 тыс. человек, свыше 10 тыс. из них – дети и подростки. По словам собеседника, до создания ДСС городские спортобъекты находились в разных управлениях, что нередко приводило к их коммерциализации. Теперь они объединены в единую систему. – Бесплатные тренировки в приоритете прежде всего для детей из детско-юношеских спортивных школ. На «Халык Арене» и «Алматы Арене» круглогодично действует лед. В первую очередь здесь тренируются воспитанники государственных спортшкол, – заверил Есет Байтасов. Современный ледовый комплекс «Халык Арена», который находится в восточной части города, объединяет около 30 спортивных секций. Здесь работают специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 1, № 6 и КДЮСШ № 3. Основной акцент сделан на фигурном катании и хоккее; также функционируют залы борьбы, бокса, дзюдо и тренажерные помещения. Ежедневно на бесплатной основе занимаются около 1 000 детей и подростков. В свободное время площади арендуют частные секции, средства идут на содержание комплекса. Кстати, именно здесь проходили предолимпийские сборы фигуриста Михаила Шайдорова. Еще один крупнейший ледовый комплекс – «Алматы Арена» – находится в северо-западной части и является одним из градообразующих объектов для Наурызбайского района. Здесь размещены государственные спортивные школы, Высшая школа спортивного мастерства и Федерация паралимпийского вида спорта бочча. Развиваются зимние виды спорта, а также борьба, дзюдо, бокс, каратэ, таэквондо, гимнастика и другие дисциплины. Ежемесячно объект посещают около 7 тыс. человек, в рамках программы Damu Bala бесплатно занимаются около 1 300 детей. Рядом расположена Атлетическая деревня, где бывшие помещения спортсменов переоборудованы под спортивные залы. Функционируют секции по каратэ, смешанным единоборствам, плаванию, стрельбе из лука; часть секций работает по программе подушевого финансирования (Damu Bala), а на внутреннем футбольном поле бесплатно тренируются местные мальчишки. Центральный стадион – еще один знаковый объект Алматы, где ведут подготовку СДЮШОР № 2, № 5, № 8 и № 10. Юные спортсмены занимаются футболом, боксом, фехтованием, борьбой и легкой атлетикой. Ежедневно тренируются около 100–120 воспитанников, занятия государственных школ проводятся бесплатно. К слову, капитальную реконструкцию Центрального стадиона решено отложить в связи с планами строительства нового футбольного стадиона. Однако внутренние помещения и входные группы будут модернизированы. Одним из старейших объектов остается Спортивно-тренировочный комплекс – бывший Дворец спорта Алматинского домостроительного комбината. Здесь работают секции по теннису и паралимпийскому теннису, легкой атлетике, гимнастике, игровым видам спорта и единоборствам. Ежедневно тренируются около 1 200 человек. Часть направлений реализуется на безвозмездной основе. – В ближайшее время объект уйдет на масштабную реконструкцию, в ходе которой планируется восстановить бассейн и построить дополнительные залы, – сообщил Есет Байтасов. Конечно, всех горожан волнует вопрос обновления легендарного катка «Медеу» – одного из символов Алматы. Исторический облик знаменитого катка сохранят, но инженерные сети и холодильное оборудование требуют замены. Главная задача – обеспечить качественный и по возможности круглогодичный лед. Еще один уникальный объект – это международный комплекс трамплинов «Сункар», построенный к Азиатским играм 2011 года. В разное время вокруг него возникали споры и слухи, однако сегодня трамплины живут своей жизнью. – Наша дирекция расположена на этом объекте, и мы видим, что там ежедневно тренируются юные спортсмены, проходят соревнования. Благодаря специальному покрытию тренировки возможны и летом, – подчеркнул Есет Байтасов. Стоит отметить, что на базе КДЮСШ № 3 выросли спортсмены международного уровня. Особая гордость – воспитанник школы Илья Мизерных, который впервые в истории Казахстана занял 8-е место в финале по прыжкам на лыжах с трамплина на зимней Олимпиаде 2026 года. Его спортивный путь начинался под руководством бригады тренеров Александра Губченко и Сергея Бондаренко. После победы на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее Илья перешел в школу высшего спортивного мастерства и продолжил карьеру под руководством Кайрата Биекенова. Отдельной темой разговора стала проблема нехватки льда. Несмотря на наличие трех крупных ледовых комплексов, город остро ощущает дефицит площадок. По словам руководителя ДСС, графики расписаны плотно: приоритет у спортивных школ, затем – у частных секций. Интерес к фигурному катанию в городе растет. А олимпийская медаль Михаила Шайдорова, безусловно, еще привлечет тысячи детей в секции фигурного катания. – Родители готовы оплачивать дополнительные занятия по этому виду спорта, однако существующих мощностей уже не хватает. Город заинтересован в появлении новых ледовых арен, в том числе при участии частных инвесторов, – отметил собеседник. Надеемся, что пример Михаила Шайдорова и популярность фигурного катания в мире станут лучшим сигналом для отечественных инвесторов. По мнению руководства дирекции, такие проекты будут востребованы, они имеют экономическую выгоду. К слову, дирекция ежегодно проходит аудит. По решению авторитетного наблюдательного совета до 70% чистой прибыли возвращается государству, а около 30% направляется на содержание объектов. Таким образом, главная задача Дирекции спортивных сооружений – сделать спортивную инфраструктуру Алматы максимально доступной для подрастающего поколения. Тысячи алматинских детей получают возможность заниматься бесплатно, совершенствовать мастерство и делать первые шаги к высоким спортивным достижениям. #дети #Спорт #Алматы #спорткомплексы