Как инфраструктура спорта служит детям? Этот вопрос стал ключевым в ходе нашей встречи с руководителем Дирекции спортивных сооружений Алматы Есетом Байтасовым.

Напомним, что эта структура создана в 2015-м – в период подготовки к зимней Всемирной студенческой универсиаде 2017 года. С тех пор все ключевые объекты мегаполиса находятся под управлением дирекции, которая является подведомственной организацией управления спорта акимата города. В ее состав входят восемь крупных спортивных комплексов: Дворец спорта им. Балуана Шолака, высокогорный каток «Медеу», «Алматы Арена», «Халык Арена», Центральный стадион Алматы, международный комплекс трамплинов «Сункар», Атлетическая деревня, Спортивно-­тренировочный комплекс.

Наша встреча прошла во Дворце спорта им. Балуана Шолака – одном из самых узнаваемых спортивных объектов Алматы, построенном в 1967 году. Это был первый дворец с искусственным льдом, где проводились занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию. В последние годы здесь проходили крупные международные соревнования по различным видам спорта, а осенью 2025-го – чемпионат мира по шахматам среди кадетов. Лед здесь отсутствует с 2019 года, когда комплекс был переоборудован под футзал. Вопрос, насколько продуманным было это решение, остается открытым. Лед всегда в дефиците, хотя рядом и был построен крытый ледовый манеж, где тренируются юные хоккеисты и фигуристы.

Сегодня во Дворце спорта работают секции по борьбе, танцевальным видам спорта, джиу-джитсу, каратэ. Ежедневно тренируются 700–750 человек, из них более 450 – дети. Ежемесячный охват превышает 15 тыс. человек, свыше 10 тыс. из них – дети и подростки.

По словам собеседника, до создания ДСС городские спортобъекты находились в разных управлениях, что нередко приводило к их коммерциализации. Теперь они объединены в единую систему.

– Бесплатные тренировки в приоритете прежде всего для детей из детско-юношеских­ спортивных школ. На «Халык Арене» и «Алматы Арене» круглогодично действует лед. В первую очередь здесь тренируются воспитанники государственных спортшкол, – заверил Есет Байтасов.

Современный ледовый комплекс «Халык­ Арена», который находится в восточной части города, объединяет около 30 спортивных секций. Здесь работают специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 1, № 6 и КДЮСШ № 3. Основной акцент сделан на фигурном катании и хоккее; также функционируют залы борьбы, бокса, дзюдо и тренажерные помещения. Ежедневно на бесплатной основе занимаются около 1 000 детей и подростков. В свободное время площади арендуют частные секции, средства идут на содержание комплекса. Кстати, именно здесь проходили предолимпийские сборы фигуриста Михаила Шайдорова.

Еще один крупнейший ледовый комп­лекс – «Алматы Арена» – находится в северо-­западной части и является одним из градообразующих объектов для Нау­рызбайского района. Здесь размещены государственные спортивные школы, Высшая школа спортивного мастерства и Федерация паралимпийского вида спорта бочча. Развиваются зимние виды спорта, а также борьба, дзюдо, бокс, каратэ, таэквондо, гимнастика и другие дисциплины. Ежемесячно объект посещают около 7 тыс. человек, в рамках программы Damu Bala бесплатно занимаются около 1 300 детей.

Рядом расположена Атлетическая деревня, где бывшие помещения спортсменов переоборудованы под спортивные залы. Функционируют секции по каратэ, смешанным единоборствам, плаванию, стрельбе из лука; часть секций работает по программе подушевого финансирования (Damu Bala), а на внутреннем футбольном поле бесплатно тренируются местные мальчишки.

Центральный стадион – еще один знаковый объект Алматы, где ведут подготовку СДЮШОР № 2, № 5, № 8 и № 10. Юные спортсмены занимаются футболом, боксом, фехтованием, борьбой и легкой атлетикой. Ежедневно тренируются около 100–120 воспитанников, занятия государственных школ проводятся бесплатно. К слову, капитальную реконструкцию Центрального стадиона решено отложить в связи с планами строи­тельства нового футбольного стадиона. Однако внутренние помещения и входные группы будут модернизированы.

Одним из старейших объектов остается Спортивно-тренировочный комплекс – бывший Дворец спорта Алматинского домостроительного комбината. Здесь работают секции по теннису и паралимпийскому теннису, легкой атлетике, гимнастике, игровым видам спорта и единоборствам. Ежедневно тренируются около 1 200 человек. Часть направлений реализуется на безвозмездной основе.

– В ближайшее время объект уйдет на масштабную реконструкцию, в ходе которой планируется восстановить бассейн и построить дополнительные залы, – сообщил Есет Байтасов.

Конечно, всех горожан волнует вопрос обновления легендарного катка «Медеу» – одного из символов Алматы. Исторический облик знаменитого катка сохранят, но инженерные сети и холодильное оборудование требуют замены. Главная задача – обеспечить качественный и по возможности круглогодичный лед.

Еще один уникальный объект – это международный комплекс трамплинов «Сункар», построенный к Азиатским играм 2011 года. В разное время вокруг него возникали споры и слухи, однако сегодня трамплины живут своей жизнью.

– Наша дирекция расположена на этом объекте, и мы видим, что там ежедневно тренируются юные спортсмены, проходят соревнования. Благодаря специальному покрытию тренировки возможны и летом, – подчеркнул Есет Байтасов.

Стоит отметить, что на базе КДЮСШ № 3 выросли спортсмены международного уровня. Особая гордость – воспитанник школы Илья Мизерных, который впервые в истории Казахстана занял 8-е место в финале по прыжкам на лыжах с трамплина на зимней Олимпиаде 2026 года. Его спортивный путь начинался под руководством бригады тренеров Александра Губченко и Сергея Бондаренко. После победы на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее Илья перешел в школу высшего спортивного мастерства и продолжил карьеру под руководством Кайрата Биекенова.

Отдельной темой разговора стала проблема нехватки льда. Несмотря на наличие трех крупных ледовых комп­лексов, город остро ощущает дефицит площадок. По словам руководителя ДСС, графики расписаны плотно: приоритет у спортивных школ, затем – у частных секций. Интерес к фигурному катанию в городе растет. А олимпийская медаль Михаила Шайдорова, безусловно, еще привлечет тысячи детей в секции фигурного катания.

– Родители готовы оплачивать дополнительные занятия по этому виду спорта, однако существующих мощностей уже не хватает. Город заинтересован в появлении новых ледовых арен, в том числе при участии частных инвесторов, – отметил собеседник.

Надеемся, что пример Михаила Шайдорова и популярность фигурного катания в мире станут лучшим сигналом для отечественных инвесторов. По мнению руководства дирекции, такие проекты будут востребованы, они имеют экономическую выгоду. К слову, дирекция ежегодно проходит аудит. По решению авторитетного наблюдательного совета до 70% чистой прибыли возвращается государству, а около 30% направляется на содержание объектов.

Таким образом, главная задача Дирекции спортивных сооружений – сделать спортивную инфраструктуру Алматы максимально доступной для подрастаю­щего поколения. Тысячи алматинских детей получают возможность заниматься бесплатно, совершенствовать мастерство и делать первые шаги к высоким спортивным достижениям.