В горах Алматинской области спасли девушку, сорвавшуюся с обрыва

Для эвакуации пострадавшей был задействован вертолет «Казавиаспас»

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В Алматинской области спасатели МЧС провели операцию по эвакуации туристки, получившей травмы в районе пика Букреева. Девушку доставили с высоты 3010 метров над уровнем моря с помощью вертолета, передает Kazpravda.kz.

В спасательной операции участвовали сотрудники Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК совместно со Службой спасения ДЧС Алматы.

«По предварительной информации, девушка сорвалась с обрыва, получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться. До прибытия спасателей первую медицинскую помощь оказал очевидец. Для проведения эвакуации и транспортировки был задействован вертолет АО "Казавиаспас"», -сообщили в МЧС.

После эвакуации пострадавшую доставили на вертолетную площадку «Медеу», где ее передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС для оказания дальнейшей медицинской помощи.