Верблюда спасли из канализационного колодца в Арале

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Необычная спасательная операция прошла в городе Арал Кызылординской области. Сотрудники МЧС пришли на помощь верблюду, который провалился в канализационный колодец, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел на улице Е. Ормаганбетова. Животное оказалось в колодце, расположенном за пределами двора частного жилого дома.

«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования», - сообщили в МЧС.

В результате операции верблюда благополучно подняли на поверхность. О его состоянии после спасения не сообщается.