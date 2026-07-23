Снизить риск схода селей

Чрезвычайные ситуации
Арлан Керей

В Казахстане продолжается работа по предупреждению селевых угроз и обеспечению безопаснос­ти населения в селеопасный период, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

фото пресс-службы МЧС РК

На сегодняшний день на территории страны насчитывается 496 селеопасных участков, расположенных в городах Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в областях Жетысу и Абай.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации ГУ «Казселезащита» МЧС сформированы 11 аварийно-механизированных бригад общей численностью 117 человек, подготовлена 61 единица специальной техники.

Круглосуточный мониторинг гидрометеорологической обстановки обеспечивают 30 диспетчерских пунктов и 79 круглогодичных постов «Казселезащиты». На период селевой опасности дополнительно открыты 38 сезонных постов. На потенциально опасных участках установлены 133 предупреждающих щита.

В рамках профилактической работы специалисты «Казселезащиты» совмест­но с территориальными подразделениями МЧС провели 541 наземное и 16 аэровизуальных обследований селеопасных участков.

В настоящее время также запланированы превентивные работы на 15 моренных озерах в Алматы, Алматинской области и области Жетысу. Комплекс проводимых мероприятий направлен на своевременное выявление селевых рисков, предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и объектов инфраструктуры.

МЧС Казахстана продолжает сис­темную работу по мониторингу селеопасной обстановки и реализации превентивных мер во всех регионах, подверженных риску схода селей.
 

#безопасность #МЧС #сель #Казселезащита

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