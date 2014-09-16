В МИД РК вручили дипломы иностранным журналистам Политика 673 Ануар КАЛМЫКОВ

Конкурс на лучшую публикацию о нашей стране среди зарубежных СМИ проводил Союз журналистов Казахстана при содействии МИД РК, спонсорской поддержке компании "Эйр Астана" и гостиницы "Риксос Алматы".



За время проведения конкурса организаторы получили более 50 публикаций о Казахстане от участников из 25 стран. В результате были отобраны 5 победителей. Это – журналисты газеты BrusselsDiplomatic Сибиль Грейндл (Бельгия), информагентства Kaieteur News Нил Маркс (Гайана) и информационного агентства Bernama Норшазлина Норазман (Малайзия), главный редактор газеты The Peninsula Daily Хусейн Ахмад (Катар) и шеф-редактор журнала Wellness Светлана Островская (Украина).



Ерлан Идрисов поблагодарил победителей за проявленный интерес к конкурсу и к нашей стране в целом, высоко отметил качество и объективность их работ и вручил всем памятные дипломы. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, данный конкурс планируется организовывать ежегодно. Также министр рассказал иностранным журналистам об основных социально–экономических достижениях страны за годы обретения независимости, о целях и задачах Стратегии "Казахстан–2050", об основных внешнеполитических приоритетах страны.



В завершение встречи министр иностранных дел пожелал победителям удачной и увлекательной поездки в Алматы, где продолжится их знакомство с Казахстаном.

