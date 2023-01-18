В МИИР придумали, как обеспечить внутренний рынок материалами для производства

По словам министра Марата Карабаева, для производства продукции среднего и высокого переделов будут приняты меры по обеспечению внутреннего рынка базовыми материалами, добываемыми и производимыми на территории страны.

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на коллегии ведомства рассказал о планах по развитию промышленности и транзитного потенциала Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Марат Карабаев отметил, что в текущем году будет продолжена работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере промышленного развития. В частности, для производства продукции среднего и высокого переделов будут приняты меры по обеспечению внутреннего рынка базовыми материалами, добываемыми и производимыми на территории страны.

«Также будут приняты отраслевые планы и региональные программы импортозамещения. До конца года планируется ввести 149 проектов на сумму 1,1 трлн тенге», - сообщил глава МИИР.

Он также рассказал об увеличении на 6% объема транзитных контейнерных перевозок.

«Рост в объеме транзитных грузов через территорию Казахстана составил 12,6% с общим объемом 26,8 млн тонн. Положительная динамика наблюдается и в секторе пассажирских перевозок. Увеличение составило 2,3% (7,7 млрд чел.). В декабре прошлого года была утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего развития отрасли», - отметил министр.

Так, по его словам, для увеличения транзитного потенциала страны начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. Так, в ноябре 2022 года было начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта – вторых путей железнодорожного участка «Достык - Мойынты». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз - с 12 до 60 пар поездов.

В этом году планируется также начать строительство обводной ж/д линии станции Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках.

В планах также до конца года завершить работы по разработке технической документации таких проектов как, «Дарбаза – Мактарал», «Бахты – Аягоз», после чего планируется приступить к строительству указанных проектов.