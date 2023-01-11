В Минэнерго заявили о готовности экспортировать казахстанскую нефть в Германию

По словам министра энергетики, к этому часу правительство Казахстана ждёт официального подтверждения у коллег из Российской Федерации, так как пропуск идет через их границу.

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Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, какой объем нефти Казахстан может экспортировать в Германию, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«До шести миллионов тонн мы можем экспортировать, но потребность у Германии, конечно, выше», - сказал в кулуарах после заседания правительства Болат Акчулаков.

По его словам, к этому часу правительство Казахстана ждёт официального подтверждения у коллег из Российской Федерации, потому что пропуск идет через их границу.

«Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Мощности хватает. Суммарно по году может быть экспортировано до 1,5 млн тонн нефти, но максимально, что мы можем выдать, 6 миллионов тонн в год», - резюмировал глава Минэнерго.