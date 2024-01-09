В министерстве водных ресурсов новое назначение

Галым Курман назначен директором департамента стратегического планирования и анализа министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации

Галым Курман родился 18 октября в 1981 году. Трудовую деятельность начал в 2002 году главным экономистом службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

2003–2005 гг. — главный специалист министерства экономики и бюджетного планирования;

2005–2019 гг. — главный эксперт Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, член Ревизионной комиссии по городам Астана и Шымкент;

2019 г. — заместитель акима Жетысайского района Туркестанской области;

2019–2021 гг. — заместитель руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan, генеральный директор ТОО «ХОЗУ «Nur Otan»;

2022–2023 гг. — председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;

2023 г. — заместитель генерального директора ОЮЛ «Саморегулируемая организация «Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков».