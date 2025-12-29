В Астане состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба армии в 2025 году, ставшем одним из самых результативных в истории армейского спорта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов положительно отметил деятельность Спортивного комитета в сфере спорта высших достижений.

О системной работе в этом направлении говорит открытие военно-спортивного колледжа в Алматы, проведение первого чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих, подписание меморандумов с Национальным олимпийским комитетом, Центром по физической культуре и спорту при Министерстве просвещения и Ассоциацией по рукопашному бою Монголии.

– Сегодня мы видим реальные результаты. Только за 2025 год спортсмены ЦСКА завоевали около 500 медалей, из них 234 – золотых и 140 – серебряных. Это показатель высокого профессионализма тренерского состава, грамотной организации подготовки и армейского характера наших спортсменов, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Д. Косанов.

Состоялась церемония награждения спортсменов, добившихся высоких результатов на престижных международных первенствах и республиканских соревнованиях.

За выдающиеся спортивные достижения победителю турнира «Қазақстан барысы» Ерасылу Қажыбаеву и бронзовому призеру Олимпийских игр в Париже Исламу Сатпаеву было присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

Ведомственной медали «Ел қорғаны» удостоились главный тренер Спортивного комитета Минобороны подполковник Мұрат Бижанов, чемпион мира по таэквондо Батырхан Төлеуғали, чемпионка мира по боксу Ангелина Лукас и сержант Рауан Әбілханов, установивший рекорд Казахстана, преодолев 600-километровый ультрамарафон.

Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі» отмечены достижения чемпионов и призеров мира по қазақ күресі, таеквондо, кикбоксингу и самбо Батырхана Қуандықова, Нұрдәулета Бақтыбайұлы, Нұржана Тумурзаева и Айдара Бескемпіра. За победу на чемпионате по самбо среди силовых структур грамоту от имени министра получил рядовой Санжар Нурсейіт.

Благодарственные письма были также вручены представителям государственных органов, спортивных федераций, средств массовой информации и общественных организаций, активно содействующих развитию армейского спорта. Также по решению руководства Спортивного комитета за победы и призовые места на мировых первенствах лучшие спортсмены также были поощрены денежной премией.