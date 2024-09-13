В Минтруда прокомментировали информацию об уголовных делах по программе переселения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало комментарий касательно фактов хищений, выявленных Генпрокуратурой в реализации Программы переселения в северные регионы, сообщает Kazpravda.kz

Так, по фактам злоупотреблений и хищений, выявленных Генеральной прокуратурой РК при анализе расходования государственных средств, выделенных на реализацию Программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы, министерство сообщает следующее:

Факты нарушений изначально были выявлены именно сотрудниками Минтруда в сентябре 2023 года, о чем были проинформированы представители местных исполнительных и надзорного органов. Кроме того, в целях недопущения подобных случаев в будущем, в 2023 году МТСЗН были внесены необходимые поправки в действующие НПА.

12 сентября т.г. Генеральная прокуратура РК сообщила о результатах проведенного анализа расходования государственных средств, выделенных на реализацию Программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы.

По данным надзорного органа, выявлены факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

«Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Минтруда сообщает, что впервые нарушения по реализации Программы по добровольному переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы были выявлены сотрудниками Комитета по миграции МТСЗН.

Так, с 1 июля 2023 года в целях повышения привлекательности регионов расселения, определенных правительством, начали осуществляться выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте.

В сентябре того же года МТСЗН был проведен комплексный анализ по выданным 486 сертификатам экономической мобильности. 15 сентября 2023 года в регионы расселения были направлены замечания по выявленным фактам покупки жилья по завышенным ценам для принятия акиматами должных мер.

19 октября того же года МТСЗН в регионы расселения повторно направило письмо о необходимости ведения постоянного анализа реализации сертификатов экономической мобильности, а также проведения сверки стоимости приобретаемого жилья на ее соответствие рыночным ценам.

С октября 2023 года МТСЗН проведена работа по внесению поправок в НПА, предусматривающих требования об обязательной оценке приобретаемого переселенцами жилья. Данные изменения вступили в силу 29 декабря 2023 года.

30 мая 2024 года Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы были дополнительно ужесточены в части приобретения и реализации жилья.

Следует отметить, что законодательные инициативы, направленные на совершенствование мер добровольного переселения, разрабатываются с учетом практического опыта применения норм и выявленных проблем в процессе их реализации.

На сегодня МТСЗН разработан третий пакет поправок, направленных на дальнейшее совершенствование порядка выплат по сертификатам экономической мобильности.

Параллельно с вышеуказанными принятыми нормами и выработанными поправками МТСЗН с ноября 2023 года была проведена работа по техническому улучшению процессов услуг по адаптации и интеграции.

Так, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях с ноября 2023 года по март 2024 года проведен пилот по адаптации и интеграции прибывающих семей переселенцев и кандасов. Определены 25 видов услуг, необходимых для оказания прибывшим семьям в целях их качественной адаптации и интеграции. Через мобильное приложение «FSM Expert» был внедрен мониторинг по сопровождению семей кандасов и переселенцев. По итогам проведенного пилота МТСЗН в целях масштабирования его результатов был принят новый алгоритм по адаптации и интеграции кандасов.

Дополнительно в автоматизированной информационной системе «Рынок труда» внедрен новый функционал с выгрузкой отчетности по переселенцам и кандасам, которые самовольно покидают регионы расселения и возвращаются в южные регионы.

В целом вышеуказанные работы, проведенные МТСЗН, направлены на нивелирование коррупционных рисков с покупкой жилья. Однако, проблема сохраняется на стороне местных исполнительных органов.

Кроме того, 22 февраля т.г. в ходе рабочей поездки главы МТСЗН Светланы Жакуповой в Павлодарскую область, на совещании под председательством акима региона Асаина Байханова с участием актива области, в том числе представителей прокуратуры, в выступлении председателя Комитета по миграции МТСЗН было отмечено о проблемах в реализации Программы переселения в Павлодарской области, в том числе о сделках с завышенной стоимостью, сделками между родственниками и т.д.

После этого Прокуратурой Павлодарской области была начата проверка по Программе переселения.

Соответствующие письма также были направлены МТСЗН в Агентство РК по финансовому мониторингу.

Таким образом, Министерством труда и социальной защиты населения РК принимаются необходимые меры по исключению коррупционных рисков, добавили в ведомстве.