20 уголовных дел завели в РК по программе переселения с юга на север

Прокуроры выявили хищения на сумму более 1 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры провели анализ расходования госсредств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В результате были выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам.

В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили.

Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в Абай и Улытау.

Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ «Центр трудовой мобильности» находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег.

Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом.

В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали фиктивные договоры для получения госпомощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.

В Мамлютском районе СКО переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченных государством средств. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.