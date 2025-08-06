В мире насчитывается около 9,5 тыс. криптовалют

Криптовалюта
Биткоин уже давно признали золотом в мире цифровых активов, даже по версии чата GPT. Во втором полугодии инвесторам следует делать акцент именно на нём, приобретая криптовалюту в свою корзину. Стоимость биткоина достигла 113 тысяч долларов – это более 61 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Мир цифровых валют стремительно растущий и многообразный

По данным платформы Investing, на сегодня в обращении находятся 9 467 криптовалют. Несмотря на изобилие, пальму первенства продолжает удерживать биткоин. На втором месте – эфириум, который стоит около 3 500 долларов. Это не только криптовалюта, но и платформа для создания цифровых приложений. Замыкает тройку XRP – монета, связанная с системой международных платежей Ripple. Её часто используют банки и другие финансовые учреждения. Стоимость одной XRP составляет примерно 3 доллара.

Цифровизация усилила спрос на криптовалюту

Почему же интерес к криптовалютам продолжает расти? Эксперты называют сразу несколько причин. Главная из них – стремление к децентрализации: криптовалюты предлагают независимость от банков, прозрачность операций и безопасность. Особую роль сыграла пандемия COVID-19. Во время глобального перехода на дистанционные и цифровые формы оплаты популярность криптовалют резко возросла. На фоне этих процессов биткоин стал своего рода «цифровым золотом», считают эксперты. Впервые он появился в 2008 году, авторство приписывают анонимному разработчику или группе лиц Сатоси Накамото. Первый блок был создан в январе 2009 года. Тогда еще не существовало криптобирж, а первая покупка за биткоины состоялась лишь год спустя – 10 000 монет за две пиццы. Тогда цена одного BTC составляла всего $0,0025 доллара. По нынешнему курсу это 1 тенге 34 тиына.

Бутану принадлежит более 7,5 тысяч биткоинов

Биткоин – не просто инструмент инвестиций, но и способ решения экономических задач. Яркий пример этому – Бутан, небольшое горное королевство между Индией и Китаем. После пандемии страна столкнулась с оттоком специалистов, ростом безработицы и падением туризма. В 2023 году правительство Бутана продало биткоинов на сумму 100 млн долларов и направило средства на повышение зарплат госслужащим. Это помогло частично остановить утечку мозгов. Добыча криптовалюты в южноазиатской стране осуществляется с помощью гидроэлектростанций. Летом, когда воды в реках больше, ГЭС производят избыток энергии, и это делает майнинг особенно выгодным. По данным аналитической платформы Arkham, на апрель 2025 года у Бутана в распоряжении было 7 697 биткоинов.

К 2030 году крипторынок может достигнуть $5 млрд

Мировой крипторынок продолжает расти. В прошлом году его объём превысил 2 млрд долларов, а к 2030-му может достигнуть 5 млрд, прогнозируют аналитики платформы Research and Markets. Рост связан с популярностью децентрализованных финансов, интересом крупных инвесторов, а также спросом на стейблкоины. Последние привязаны к доллару, евро, золоту или другим активам. Они снижают риски от резких скачков цен, что делает их особенно привлекательными. В июле этого года Дональд Трамп подписал закон о легализации стейблкоинов. Он упростит выпуск таких активов для банков и финансовых компаний. В Белом доме заявили, что это укрепит позиции доллара как мировой резервной валюты. Трамп ещё до выборов пообещал превратить США в мировую столицу криптовалют, а в марте поручил создать стратегический резерв цифровых активов.

 

