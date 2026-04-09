Иран требует $1 в биткоинах за каждый баррель нефти в Ормузском проливе

В мире,Криптовалюта
135
Айман Аманжолова
корреспондент

Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT)

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткоин. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.

 

#США #Иран #нефть #биткоин #Ормуз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]