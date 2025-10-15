Почти 17 млн долларов США арестовали в рамках борьбы с незаконными криптообменниками в Казахстане. Системная работа в данном направлении продолжается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В республике было ликвидировано 130 теневых площадок. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн

Как работает этот механизм?

Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

«АФМ обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА», – говорится в тексте обращения.

Там же напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.