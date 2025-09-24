Количество криптомиллионеров в мире резко возросло

Рост составил 40 процентов за год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным отчета о "криптобогатстве", подготовленного международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с исследовательской компанией New World Wealth, число криптомиллионеров в мире достигло беспрецедентного уровня в 241 700 человек. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее.

Причиной послужил, прежде всего, стремительный рост числа биткоин-миллионеров - 145 100 человек, на 70 процентов больше за год, а также рост совокупной рыночной капитализации криптовалют, которая в июне 2025 года составила 3,3 триллиона долларов, что на 45 процентов больше показателя годичной давности.

На вершине криптовалютной пирамиды динамика выглядит еще более внушительной: 450 центимиллионеров с состоянием от 100 миллионов долларов в криптоактивах, в то время как число криптомиллиардеров достигло 36, увеличившись на 29 процентов. Эти изменения совпали с переломным этапом институционального принятия криптовалют на фоне запуска первых цифровых валют действующим президентом и первой леди США, говорится в отчете.

По словам Доминика Волека, руководителя группы по работе с частными клиентами Henley & Partners, стремительный рост нового класса криптоинвесторов заставляет правительства, налоговые органы и управляющих активами адаптироваться к новой финансовой реальности. Он пояснил, что в прошлом году объем трансграничного движения капитала составил порядка 14,4 триллиона долларов.

«Вся современная финансовая архитектура строилась на предположении, что у денег есть "адрес". У криптовалюты его нет. На протяжении тысячелетий хранение капитала означало привязку к конкретной территории. Даже для открытия счета в цифровом банке требовался адрес проживания и налоговый номер. Сегодня криптовалюта делает географию необязательной: всего 12 запомненных слов позволяют владельцу обеспечить себе доступ к миллиарду долларов в биткоине мгновенно из Цюриха или Чжэнчжоу», - сказал эксперт.

Как пояснил глава отдела исследований New World Wealth Эндрю Амойлс, криптовалюта и золото становятся основными альтернативными активами для состоятельных людей.

Самым богатым криптомиллиардером остается основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао, его состояние оценивается в 62,9 миллиарда долларов.  

Ранее стало известно, что первый тенговый стейблкоин запустили в Казахстане. 

 

 

