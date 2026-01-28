Токаев: Не прекращаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации

Президент,Криптовалюта
133
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача.

«Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #махинации #крипта

