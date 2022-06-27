В мире наступает эра глобального дефицита?

Эра глобального дефицита?

Нехватка энергии, перебои с продуктами, недостаток ресурсов и микрочипов – мир сейчас переживает феномен, новый для многих людей, пишет Die Welt. Цены растут, многие производства останавливаются, некоторым странам грозит голод. Политики говорят о том, что причина заключается в последствиях пандемии и украинского кризиса, однако они лишь ускорили наступление нынешней ситуации, считает издание.

Причины же ее глобальны: основная заключается в том, что наступил конец эры дешевого производства. В последние 30 лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: в возрастной структуре населения преобладали трудоспособные люди, ресурсы и энергия были недорогими. Кроме того, мощный импульс экономическому развитию дала либерализация торговли, падение «железного занавеса» и интеграция Китая в мировую экономику.

Однако теперь эти факторы рос­та начинают сворачиваться. Как отмечает эксперт по экономике Тис Петерсен, в Европе уже заметно старение населения, и эта тенденция продолжится. Еще одной проблемой становится нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации, запущенный пандемией коронавируса.

По мнению эксперта Габриеля Фебермайера, уже не идет речи о глобальной свободной торговле – даже ЕС в последние годы все чаще применяет протекционистские практики.