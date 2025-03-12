В МСХ сообщили о мониторинге ситуации с тюленями

Экология
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Большинство особей тюленей самостоятельно вернулись в естественную среду обитания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства МСХ

Фото: МСХ РК

По данным МСХ, с 7 по 9 марта государственные инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями акимата Мангистауской области и сотрудниками Научно-производственного центра «Микробиологии и вирусологии» провели мониторинг береговой линии Каспийского моря.

На данный момент погодные условия улучшились, и большинство особей тюленей самостоятельно вернулись в естественную среду обитания. В ходе поисковых работ специалисты обнаружили, собрали и выпустили в воду около 30 молодых тюленей.

Для продолжения мониторинга 12 марта запланирован воздушный облет региона с участием представителей местных исполнительных органов, общественных объединений. Основная цель – выявление тюленей, ушедших на значительное расстояние от моря.

Ситуация находится на контроле МСХ РК.

#Каспий #экологи #тюлени

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