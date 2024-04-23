В МВД сообщили о наказании подростка-лжетеррориста из Темиртау

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В прошлом году он «заминировал» собственную школу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД - Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В декабре прошлого года в управление по ЧС Темиртау позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ города заложено взрывное устройство. После звонка были срочно эвакуированы учащиеся и преподаватели.

Во время осмотра полицейские взрывное устройство не обнаружили. Сотрудники группы по противодействию экстремизму  задержали «минера» – им оказался 15-летний учащийся этой же школы, который воспользовавшись мобильным телефоном одноклассника, сделал тревожный звонок.

По словам подростка, он так пошутил. Было возбуждено уголовное дело.

По окончании следствия, все материалы направлены на рассмотрение в суд.

«По предложению гособвинителя, учитывая возраст подсудимого и его раскаяние, заключено процессуальное соглашение в форме сделки. Вынесен приговор – один год ограничения свободы. На осужденного возложены обязанности – не покидать с 22.00 до 6.00 часов место постоянного проживания, не менять без уведомления служб пробации места жительства, работы, учебы. Также ему запрещены посещения развлекательных заведений, ночных клубов, баров, кафе, ресторанов, игровых заведений, специализированных магазинов, где продают алкоголь. И необходимо исключить общение с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. В случае нарушения этих ограничений или совершения новых противоправных действий, условный срок может быть заменен на реальный», - говорится в публикации.

#суд #МВД #подросток #терроризм

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