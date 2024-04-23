В МВД сообщили о наказании подростка-лжетеррориста из Темиртау

В прошлом году он «заминировал» собственную школу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД - Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В декабре прошлого года в управление по ЧС Темиртау позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ города заложено взрывное устройство. После звонка были срочно эвакуированы учащиеся и преподаватели.

Во время осмотра полицейские взрывное устройство не обнаружили. Сотрудники группы по противодействию экстремизму задержали «минера» – им оказался 15-летний учащийся этой же школы, который воспользовавшись мобильным телефоном одноклассника, сделал тревожный звонок.

По словам подростка, он так пошутил. Было возбуждено уголовное дело.

По окончании следствия, все материалы направлены на рассмотрение в суд.